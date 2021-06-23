Заболеваемость ковидом в России выросла за неделю почти на 30%

За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на 30%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По её словам, рост происходит последние три недели, однако именно в период с 14 по 20 июня случился всплеск.

"По её итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения — это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе", — сказала она.

При этом Голикова уточнила, что рост заболеваемости фиксируется во всех регионах страны. Главной причиной подобного она назвала несоблюдение россиянами ограничительных мер.