Заболеваемость ковидом в России выросла за неделю почти на 30%
Татьяна Голикова уточнила, что рост заражений фиксируется во всех регионах страны, а среди причин — несоблюдение гражданами ограничительных мер.
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За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на 30%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По её словам, рост происходит последние три недели, однако именно в период с 14 по 20 июня случился всплеск.
"По её итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения — это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе", — сказала она.
При этом Голикова уточнила, что рост заболеваемости фиксируется во всех регионах страны. Главной причиной подобного она назвала несоблюдение россиянами ограничительных мер.
Ранее Лайф сообщал, сколько непривитых россиян планируют вакцинироваться от коронавируса. Согласно проведённому исследованию, 35,1% жителей России готовы сделать прививку от инфекции, чтобы сохранить своё рабочее место, а почти 30% респондентов — ради здоровья.
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