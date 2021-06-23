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Заболеваемость ковидом в России выросла за неделю почти на 30%

Татьяна Голикова уточнила, что рост заражений фиксируется во всех регионах страны, а среди причин — несоблюдение гражданами ограничительных мер.

23 июня, 12:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на 30%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По её словам, рост происходит последние три недели, однако именно в период с 14 по 20 июня случился всплеск.

"По её итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения — это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе", — сказала она.

При этом Голикова уточнила, что рост заболеваемости фиксируется во всех регионах страны. Главной причиной подобного она назвала несоблюдение россиянами ограничительных мер.

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Ранее Лайф сообщал, сколько непривитых россиян планируют вакцинироваться от коронавируса. Согласно проведённому исследованию, 35,1% жителей России готовы сделать прививку от инфекции, чтобы сохранить своё рабочее место, а почти 30% респондентов — ради здоровья.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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