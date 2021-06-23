В Индии предупредили о молниеносной заразности новейшего штамма ковида "дельта плюс"
Пока что медики в стране изучают данную разновидность вируса, чтобы оценить, насколько он восприимчив к существующим вакцинам.
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Особенность нового штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс", состоит в том, что он чрезвычайно заразен. Об этом сообщил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия изданию India Today.
По данным учёных, заразиться данным вариантом вируса можно, даже просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Медики обеспокоены тем, что "дельта плюс" устойчив к моноклональным антителам и обладает способностью миновать иммунитет. Пока что эксперты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 продолжают изучать новый штамм, чтобы понять, насколько эффективны в борьбе с ним уже существующие вакцины.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший индийский штамм обнаружили у 89,3% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.
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