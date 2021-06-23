В Индии предупредили о молниеносной заразности новейшего штамма ковида "дельта плюс"

Особенность нового штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс", состоит в том, что он чрезвычайно заразен. Об этом сообщил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия изданию India Today.

По данным учёных, заразиться данным вариантом вируса можно, даже просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Медики обеспокоены тем, что "дельта плюс" устойчив к моноклональным антителам и обладает способностью миновать иммунитет. Пока что эксперты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 продолжают изучать новый штамм, чтобы понять, насколько эффективны в борьбе с ним уже существующие вакцины.