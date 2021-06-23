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Голикова рассказала, есть ли в России новый штамм коронавируса "дельта плюс"

По словам вице-премьера, особенностью этой мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших и вакцинированных.

23 июня, 12:30
<p>Фото © <a href="https://pixabay.com/photos/coronavirus-virus-mask-corona-4914026/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pixabay</a></p>

Фото © Pixabay

Новый штамм коронавируса "дельта плюс" пока отсутствует в России, зато в Москве и регионах встречаются британский и индийский варианты. Об этом на совещании президента с членами правительства рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Индийские учёные сообщили о нескольких мутациях (штамма) "дельты", одна из которых получила название "дельта-плюс"... Уже депонировано семь последовательностей этого варианта в пяти странах — это США, Великобритания, ФРГ, Непал и Ботсвана. У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших CoViD-19 и вакцинированных", — отметила она.

Новый индийский ковид "дельта плюс": штамм научился пробивать антитела

Новый индийский ковид "дельта плюс": штамм научился пробивать антитела

При этом обычный "дельта"-вариант преобладает в Нижегородской, Саратовской областях и Москве, распространяется в Санкт-Петербурге.

Напомним, Минздрав Индии предупредил об опасности новейшего штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс". Новый вариант ковида "вызывает беспокойство", ведь он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, "дельта плюс" способен даже "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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