Голикова рассказала, есть ли в России новый штамм коронавируса "дельта плюс"
По словам вице-премьера, особенностью этой мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших и вакцинированных.
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Новый штамм коронавируса "дельта плюс" пока отсутствует в России, зато в Москве и регионах встречаются британский и индийский варианты. Об этом на совещании президента с членами правительства рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Индийские учёные сообщили о нескольких мутациях (штамма) "дельты", одна из которых получила название "дельта-плюс"... Уже депонировано семь последовательностей этого варианта в пяти странах — это США, Великобритания, ФРГ, Непал и Ботсвана. У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших CoViD-19 и вакцинированных", — отметила она.
При этом обычный "дельта"-вариант преобладает в Нижегородской, Саратовской областях и Москве, распространяется в Санкт-Петербурге.
Напомним, Минздрав Индии предупредил об опасности новейшего штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс". Новый вариант ковида "вызывает беспокойство", ведь он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, "дельта плюс" способен даже "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител.
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