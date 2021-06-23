Голикова рассказала, есть ли в России новый штамм коронавируса "дельта плюс"

Новый штамм коронавируса "дельта плюс" пока отсутствует в России, зато в Москве и регионах встречаются британский и индийский варианты. Об этом на совещании президента с членами правительства рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Индийские учёные сообщили о нескольких мутациях (штамма) "дельты", одна из которых получила название "дельта-плюс"... Уже депонировано семь последовательностей этого варианта в пяти странах — это США, Великобритания, ФРГ, Непал и Ботсвана. У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших CoViD-19 и вакцинированных", — отметила она.

При этом обычный "дельта"-вариант преобладает в Нижегородской, Саратовской областях и Москве, распространяется в Санкт-Петербурге.