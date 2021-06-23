Голикова заявила о нарастании темпов заболеваемости ковидом в Крыму
По её словам, до ситуации с наводнением в Ялте регистрировали ещё больше новых случаев заболевания коронавирусом в сутки.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отмечается нарастание темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму. По её словам, за прошедшие сутки этот показатель составил 11 новых случаев заражения на 100 тысяч населения.
"Мы видим нарастание темпов (прироста заболеваемости в Крыму. — Прим. Лайфа). Темпы прироста заболеваемости выше, чем по РФ. До ситуации с наводнением в Ялте регистрировался больший рост новых случаев коронавирусной инфекции. Эта ситуация вместе с регионом была уже на контроле", — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Ранее Лайф писал, что в Бурятии ввели режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля. По данным регионального главка Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 42 435 заболевших коронавирусом, за сутки выявлено 258 новых случаев ковида.
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