НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Голикова заявила о нарастании темпов заболеваемости ковидом в Крыму

По её словам, до ситуации с наводнением в Ялте регистрировали ещё больше новых случаев заболевания коронавирусом в сутки.

23 июня, 12:28
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отмечается нарастание темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму. По её словам, за прошедшие сутки этот показатель составил 11 новых случаев заражения на 100 тысяч населения.

"Мы видим нарастание темпов (прироста заболеваемости в Крыму. — Прим. Лайфа). Темпы прироста заболеваемости выше, чем по РФ. До ситуации с наводнением в Ялте регистрировался больший рост новых случаев коронавирусной инфекции. Эта ситуация вместе с регионом была уже на контроле", — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте увеличилось до 54

Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте увеличилось до 54

Ранее Лайф писал, что в Бурятии ввели режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля. По данным регионального главка Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 42 435 заболевших коронавирусом, за сутки выявлено 258 новых случаев ковида.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Названо число россиян, получивших первый компонент вакцины от коронавируса

сегодня в 13:26

Голикова рассказала Путину, обязаны ли принимающие россиян на отдых страны лечить их при ковиде

сегодня в 13:07

За неделю в Москве выявили рекордные 53 тысячи случаев заражения ковидом

сегодня в 13:21

"Мирный проход через воды Украины": Минобороны Британии отреагировало на инцидент со своим эсминцем в Чёрном море

сегодня в 13:35

Учёные обнаружили симптом ковида, встречающийся только у мужчин

сегодня в 13:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1