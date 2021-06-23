Голикова заявила о нарастании темпов заболеваемости ковидом в Крыму

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отмечается нарастание темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму. По её словам, за прошедшие сутки этот показатель составил 11 новых случаев заражения на 100 тысяч населения.

"Мы видим нарастание темпов (прироста заболеваемости в Крыму. — Прим. Лайфа). Темпы прироста заболеваемости выше, чем по РФ. До ситуации с наводнением в Ялте регистрировался больший рост новых случаев коронавирусной инфекции. Эта ситуация вместе с регионом была уже на контроле", — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.