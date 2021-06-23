Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры и аутсайдеры по темпам вакцинации от коронавируса на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По её словам, Москва находится в топе, а в конце списка оказался Дагестан.

"Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской области, Ульяновской области, Вологодской области", — уточнила Голикова.