Голикова назвала регионы-лидеры и аутсайдеры по темпам вакцинации от коронавируса
В некоторых субъектах РФ действует режим обязательной прививки для отдельных категорий граждан.
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры и аутсайдеры по темпам вакцинации от коронавируса на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По её словам, Москва находится в топе, а в конце списка оказался Дагестан.
"Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской области, Ульяновской области, Вологодской области", — уточнила Голикова.
Лидерами же по темпам вакцинации на 100 тысяч населения стали Москва, Сахалинская, Белгородская, Тюменская и Московская области, а также Чеченская Республика и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Ранее Лайф сообщал, что власти Калининградской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Аналогичные меры уже приняты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, Ненецком автономном округе и на Сахалине. А в Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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