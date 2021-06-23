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Голикова назвала регионы-лидеры и аутсайдеры по темпам вакцинации от коронавируса

В некоторых субъектах РФ действует режим обязательной прививки для отдельных категорий граждан.

23 июня, 12:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры и аутсайдеры по темпам вакцинации от коронавируса на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По её словам, Москва находится в топе, а в конце списка оказался Дагестан.

"Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской области, Ульяновской области, Вологодской области", — уточнила Голикова.

Лидерами же по темпам вакцинации на 100 тысяч населения стали Москва, Сахалинская, Белгородская, Тюменская и Московская области, а также Чеченская Республика и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

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Ранее Лайф сообщал, что власти Калининградской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Аналогичные меры уже приняты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, Ненецком автономном округе и на Сахалине. А в Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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