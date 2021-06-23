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Названо число россиян, получивших первый компонент вакцины от коронавируса

Полный курс иммунизации уже прошли 16,7 миллиона граждан страны, уточнила Татьяна Голикова.

23 июня, 13:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На данный момент первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 20,7 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 миллиона человек", — сказала она, уточнив, что полный курс вакцинации из них прошли 16,7 миллиона.

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Ранее Лайф сообщал, что Татьяна Голикова поручила добавить в сертификаты о вакцинации информацию о сроках иммунной защиты. Также она предложила указать в документе данные ПЦР-тестов и информацию о перенесённой инфекции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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