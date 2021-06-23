Глава Минздрава назвал число госпитализированных с ковидом в России

В настоящий момент в России госпитализировано 130 тысяч пациентов с коронавирусом, новые койки в больницах разворачивают каждый день, в итоге сегодня количество составляет 154 тысячи коек. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"На данный момент госпитализировано 130 тысяч пациентов, мы практически сегодня на опережение каждый день разворачиваем [новые койки]", — отметил Мурашко.

Всего под наблюдением медиков, по его данным, сейчас находится 519,2 тысячи человек с коронавирусом или подозрением на инфекцию. На дому лечится почти 390 тысяч пациентов. В реанимации находятся 3800 коронавирусных больных.

"Мы наблюдаем сегодня, лечим в палатах реанимации 3800 пациентов, их количество в реанимационных отделениях на ИВЛ увеличилось на тысячу человек, общее количество мест с ИВЛ у нас в разы превышает сегодня имеющийся контингент наблюдаемых пациентов, это 23 тысячи мест", — добавил министр.