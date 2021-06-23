"Выстрелил сейчас": Собянин заявил, что "индийский" коронавирус-мутант проник в Москву ещё в апреле
Градоначальник отметил, что в ближайшее время ситуация с CoViD-19 в столице будет оставаться сложной.
Собянин заявил, что "индийский" коронавирус-мутант проник в Москву ещё в апреле. Видео © LIFE
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новая "индийская" мутация коронавирусной инфекции выявлена у порядка 90% заражённых за последнее время в столице. По его словам, новая разновидность ковида проникла в город ещё в апреле.
"Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало, и вот он выстрелил сейчас, когда стал массовым. Это объясняет многие вещи, связанные с огромным количеством доли молодых людей, которые болеют, когда на 20–30% людей, которые болеют очень тяжело, находятся в реанимации, с увеличением смертности и так далее", — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства страны.
Градоначальник отметил, что пока преждевременно делать позитивные прогнозы по ситуации с распространением инфекции. По его словам, в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. Причём главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.
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