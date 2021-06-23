Систему QR-кодов в Москве распространят на летние веранды и сезонные кафе

Посещать летние веранды и сезонные кафе на улицах и в парках Москвы с 28 июня смогут только люди, привившиеся от ковида, переболевшие в течение полугода и те, кто сдал ПЦР-тест и получил отрицательный результат. Вход будет осуществляться по QR-кодам, пояснил первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.

"Бесковидный" режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках", — сказал он в беседе с ТАСС.