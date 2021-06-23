Систему QR-кодов в Москве распространят на летние веранды и сезонные кафе
Считывать код сотрудники заведений общепита будут при помощи компьютера или планшета.
Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов
Посещать летние веранды и сезонные кафе на улицах и в парках Москвы с 28 июня смогут только люди, привившиеся от ковида, переболевшие в течение полугода и те, кто сдал ПЦР-тест и получил отрицательный результат. Вход будет осуществляться по QR-кодам, пояснил первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.
"Бесковидный" режим работы с 28 июня распространяется на все заведения общепита, летние веранды и сезонные кафе, в том числе в парках", — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Считывать код сотрудники заведений будут при помощи компьютера или планшета.
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