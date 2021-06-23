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В МИД РФ назвали грубой провокацией действия британского эсминца в Чёрном море

Британский посол будет вызван в российское дипломатическое ведомство, сообщила Мария Захарова.

23 июня, 14:06
<p>Фото © МИД РФ</p>

Фото © МИД РФ

Действия военного эсминца Великобритании в Чёрном море идут вразрез с международным правом и российским законодательством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию которая идёт вразрез с международным правом и российским законодательством", — сказала она на брифинге.

Официальный представитель добавила, что в связи с инцидентом в Чёрном море британский посол будет вызван в МИД.

"Мирный проход через воды Украины": Минобороны Британии отреагировало на инцидент со своим эсминцем в Чёрном море

"Мирный проход через воды Украины": Минобороны Британии отреагировало на инцидент со своим эсминцем в Чёрном море

Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Кроме того, военный атташе при Посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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