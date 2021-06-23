В МИД РФ назвали грубой провокацией действия британского эсминца в Чёрном море
Британский посол будет вызван в российское дипломатическое ведомство, сообщила Мария Захарова.
Фото © МИД РФ
Действия военного эсминца Великобритании в Чёрном море идут вразрез с международным правом и российским законодательством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию которая идёт вразрез с международным правом и российским законодательством", — сказала она на брифинге.
Официальный представитель добавила, что в связи с инцидентом в Чёрном море британский посол будет вызван в МИД.
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Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Кроме того, военный атташе при Посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны.
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