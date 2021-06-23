В МИД РФ назвали грубой провокацией действия британского эсминца в Чёрном море

Действия военного эсминца Великобритании в Чёрном море идут вразрез с международным правом и российским законодательством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию которая идёт вразрез с международным правом и российским законодательством", — сказала она на брифинге.