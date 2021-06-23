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"Это сложный путь": Фигуристка Загитова рассказала, как стать чемпионом

Она также процитировала известного российского тренера Этери Тутберидзе.

23 июня, 14:00
<p>Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Победительница Олимпиады в Пхёнчхане фигуристка Алина Загитова во время прямого эфире в инстаграме ОКР рассказала подписчикам, как стать чемпионкой.

"Это сложный путь, его надо пройти, и чтобы рядом были люди, готовые помочь, дать совет. Нельзя останавливаться на достигнутом", — подчеркнула Загитова.

Она также процитировала известного российского тренера Этери Тутберидзе, которая отмечала, что после того, как ты поднимаешься на пьедестал, ты спускаешься и идёшь опять. Важно не останавливаться и продолжать слушать тренеров, добавила Загитова.

Загитова не выступит на Олимпиаде в Пекине

Загитова не выступит на Олимпиаде в Пекине

Напомним, Загитова является действующей олимпийской чемпионкой, однако в состав нашей сборной на следующий сезон, главным стартом которого станут Игры в Пекине, она не попала.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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