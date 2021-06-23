Победительница Олимпиады в Пхёнчхане фигуристка Алина Загитова во время прямого эфире в инстаграме ОКР рассказала подписчикам, как стать чемпионкой.

"Это сложный путь, его надо пройти, и чтобы рядом были люди, готовые помочь, дать совет. Нельзя останавливаться на достигнутом", — подчеркнула Загитова.

Она также процитировала известного российского тренера Этери Тутберидзе, которая отмечала, что после того, как ты поднимаешься на пьедестал, ты спускаешься и идёшь опять. Важно не останавливаться и продолжать слушать тренеров, добавила Загитова.