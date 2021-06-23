"Это сложный путь": Фигуристка Загитова рассказала, как стать чемпионом
Она также процитировала известного российского тренера Этери Тутберидзе.
Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Победительница Олимпиады в Пхёнчхане фигуристка Алина Загитова во время прямого эфире в инстаграме ОКР рассказала подписчикам, как стать чемпионкой.
"Это сложный путь, его надо пройти, и чтобы рядом были люди, готовые помочь, дать совет. Нельзя останавливаться на достигнутом", — подчеркнула Загитова.
Она также процитировала известного российского тренера Этери Тутберидзе, которая отмечала, что после того, как ты поднимаешься на пьедестал, ты спускаешься и идёшь опять. Важно не останавливаться и продолжать слушать тренеров, добавила Загитова.
Напомним, Загитова является действующей олимпийской чемпионкой, однако в состав нашей сборной на следующий сезон, главным стартом которого станут Игры в Пекине, она не попала.
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