Защитник сборной России Джикия захотел повышения зарплаты в "Спартаке"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия пока не подписал новый контракт с клубом и захотел повышения зарплаты. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, сторона защитника согласится на предложение в районе трёх миллионов евро в год. При этом в клубе уверены, что переговоры не будут трудными, а Джикия поставит подпись под новым контрактом.