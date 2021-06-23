Защитник сборной России Джикия захотел повышения зарплаты в "Спартаке"
За клуб он выступает более четырёх лет, а за это время его трансферная стоимость выросла до 9 миллионов евро.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия пока не подписал новый контракт с клубом и захотел повышения зарплаты. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, сторона защитника согласится на предложение в районе трёх миллионов евро в год. При этом в клубе уверены, что переговоры не будут трудными, а Джикия поставит подпись под новым контрактом.
Добавим, что Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. За это время его трансферная стоимость выросла до 9 миллионов евро.
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