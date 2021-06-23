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Защитник сборной России Джикия захотел повышения зарплаты в "Спартаке"

За клуб он выступает более четырёх лет, а за это время его трансферная стоимость выросла до 9 миллионов евро.

23 июня, 13:47
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия пока не подписал новый контракт с клубом и захотел повышения зарплаты. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, сторона защитника согласится на предложение в районе трёх миллионов евро в год. При этом в клубе уверены, что переговоры не будут трудными, а Джикия поставит подпись под новым контрактом.

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Добавим, что Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. За это время его трансферная стоимость выросла до 9 миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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