Захарова выразила недоумение из-за слов Псаки о киберударах по России

В российском МИД отреагировали на заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США не намерены предупреждать Москву об ответных киберударах. По словам Марии Захаровой, такая риторика вызывает недоумение, особенно с учётом итогов российско-американского саммита в Женеве.

"Эти заявления у нас не вызывают ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита, когда президенты двух стран заявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной безопасности", — указала Захарова на брифинге в среду.

По словам дипломата, теперь приходится гадать, не отыграют ли Штаты назад договорённости, достигнутые в Женеве "на самом высоком уровне".