Захарова выразила недоумение из-за слов Псаки о киберударах по России
Теперь российской стороне приходится гадать, не отыграют ли Штаты назад договорённости, достигнутые в Женеве "на самом высоком уровне".
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В российском МИД отреагировали на заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США не намерены предупреждать Москву об ответных киберударах. По словам Марии Захаровой, такая риторика вызывает недоумение, особенно с учётом итогов российско-американского саммита в Женеве.
"Эти заявления у нас не вызывают ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита, когда президенты двух стран заявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной безопасности", — указала Захарова на брифинге в среду.
По словам дипломата, теперь приходится гадать, не отыграют ли Штаты назад договорённости, достигнутые в Женеве "на самом высоком уровне".
Напомним, сама Джен Псаки ранее заявила, что прошедшие в Женеве переговоры президентов России и США никак не повлияли на политику антироссийских санкций Вашингтона. По её словам, "закон требует" продолжения рассмотрения этого вопроса.
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