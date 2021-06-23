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Захарова выразила недоумение из-за слов Псаки о киберударах по России

Теперь российской стороне приходится гадать, не отыграют ли Штаты назад договорённости, достигнутые в Женеве "на самом высоком уровне".

23 июня, 15:04
<p>Фото © <a href="https://ru.citaty.net/avtory/mariia-vladimirovna-zakharova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Цитаты известных личностей</a>, flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/thirdwaythinktank/48099809427/in/photolist-i7kF4q-2ghpAdK-2ghq6RJ-2ghpPzX-2ghq6z6-h9w8ei-2ghq6yu-2ghpP22-2kGpf4c-pfZCE6-jqkS8K-2kGsP1X-2kGpfct-2kGtpZF-2kGtpDL" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Third Way Think Tank</a></p>

Фото © Цитаты известных личностей, flickr / Third Way Think Tank

В российском МИД отреагировали на заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США не намерены предупреждать Москву об ответных киберударах. По словам Марии Захаровой, такая риторика вызывает недоумение, особенно с учётом итогов российско-американского саммита в Женеве.

"Эти заявления у нас не вызывают ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита, когда президенты двух стран заявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной безопасности", — указала Захарова на брифинге в среду.

По словам дипломата, теперь приходится гадать, не отыграют ли Штаты назад договорённости, достигнутые в Женеве "на самом высоком уровне".

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"Всё время путает что-то": Путин назвал Псаки образованной и красивой женщиной

Напомним, сама Джен Псаки ранее заявила, что прошедшие в Женеве переговоры президентов России и США никак не повлияли на политику антироссийских санкций Вашингтона. По её словам, "закон требует" продолжения рассмотрения этого вопроса.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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