"Найти и наказать": Милонова возмутила парочка, занявшаяся сексом в центре Петербурга
Ранее жители и гости города стали свидетелями акта любви двух молодых людей прямо на Марсовом поле.
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал наказать пару, которая, никого не стесняясь, занялась сексом на Марсовом поле в центре Петербурга. Он считает, что любовников необходимо найти и привлечь к ответственности за хулиганство.
"Это безобразие. Заниматься подобными вещами в публичном месте нельзя", — поделился мнением Милонов в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург".
По мнению депутата, Марсово поле необходимо сделать общественным городским пространством и перезахоронить погибших в дни Февральской революции в достойном месте.
Ранее Виталий Милонов предложил ужесточить наказание за порнографию в Сети. Свою идею парламентарий объяснил ростом преступлений на сексуальной почве.
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