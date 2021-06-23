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"Найти и наказать": Милонова возмутила парочка, занявшаяся сексом в центре Петербурга

Ранее жители и гости города стали свидетелями акта любви двух молодых людей прямо на Марсовом поле.

23 июня, 14:58
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/duma/persons/99112810/property/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">duma.gov.ru</a></p>

Фото © duma.gov.ru

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал наказать пару, которая, никого не стесняясь, занялась сексом на Марсовом поле в центре Петербурга. Он считает, что любовников необходимо найти и привлечь к ответственности за хулиганство.

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"Это безобразие. Заниматься подобными вещами в публичном месте нельзя", — поделился мнением Милонов в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург".

По мнению депутата, Марсово поле необходимо сделать общественным городским пространством и перезахоронить погибших в дни Февральской революции в достойном месте.

Ранее Виталий Милонов предложил ужесточить наказание за порнографию в Сети. Свою идею парламентарий объяснил ростом преступлений на сексуальной почве.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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