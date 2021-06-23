Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал наказать пару, которая, никого не стесняясь, занялась сексом на Марсовом поле в центре Петербурга. Он считает, что любовников необходимо найти и привлечь к ответственности за хулиганство.

"Это безобразие. Заниматься подобными вещами в публичном месте нельзя", — поделился мнением Милонов в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург".

По мнению депутата, Марсово поле необходимо сделать общественным городским пространством и перезахоронить погибших в дни Февральской революции в достойном месте.