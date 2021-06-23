Рекорд был, да не тот: Синоптики опровергли сообщения о 37-градусной жаре в Москве
По словам специалистов, дневная температура в столице превысила значения 1948 года, когда было зафиксировано 33,6 градуса.
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Столбики термометров в Москве не прогревались до 37,4 градуса. Об этом Лайфу заявил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию.
По словам метеоролога, рекорд всё же был установлен, но не настолько большой — 34,3 градуса. Как добавил в беседе с Лайфом его коллега, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, предыдущий температурный рекорд июля был установлен в 1948 году.
"В 14:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составила плюс 34,3 градуса, что является очередным рекордом тепла. Прежний максимум держался с 1948 года, когда было плюс 33,6 градуса", — сказал Тишковец.
Как ранее сообщал Лайф, в Москве и Московской области из-за аномальной жары был продлён оранжевый уровень погодной опасности.
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