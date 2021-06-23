Суд отправил под стражу вожатую подмосковного лагеря, жестоко зарезавшую коллегу
Обвиняемая уже во всём созналась. Её проверят на вменяемость с помощью психолого-психиатрической экспертизы.
Александра О. Фото © LIFE
Суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для вожатой подмосковного лагеря "Доброе" Александры О., обвиняемой в убийстве коллеги. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Ольга Врадий.
"По ходатайству следствия судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.
Следователи предъявили 22-летней девушке обвинение в убийстве. На допросе вожатая призналась в содеянном. Сейчас назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.
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Напомним, кровавая драма разыгралась в подмосковном оздоровительном лагере "Доброе" в ночь на 22 июня. 22-летняя Александра О. в ходе словесной перепалки ударила ножом 20-летнюю Аллу Ф. прямо в сердце, отчего та скончалась на месте.
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