Суд отправил под стражу вожатую подмосковного лагеря, жестоко зарезавшую коллегу

Суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для вожатой подмосковного лагеря "Доброе" Александры О., обвиняемой в убийстве коллеги. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Ольга Врадий.

"По ходатайству следствия судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

Следователи предъявили 22-летней девушке обвинение в убийстве. На допросе вожатая призналась в содеянном. Сейчас назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.