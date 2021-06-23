В Москве водитель устроил стрельбу после просьбы уступить дорогу. Видео © LIFE

На севере Москвы произошла потасовка со стрельбой. Причиной стал дорожный конфликт двух водителей, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл около 14 часов в одном из дворов столицы. Двое мужчин — Дмитрий и Владимир — выезжали с парковки на Audi, как вдруг дорогу им перегородил серый Hyundai. По данным Лайфа, Владимир решил попросить водителя убрать машину, но разговор не задался с первых секунд. Услышав крики вперемешку с матами, на помощь Владимиру вышел Дмитрий и тут же получил пулю в ногу. Оказалось, владелец "хёндай" выстрелил в него из травмата.

После этого агрессивно настроенный водитель сел в машину и скрылся. Из опознавательных знаков мужчины заметили лишь шашечки, характерные для автомобилей такси, которые были на крыше "хёндая" до начала конфликта. В момент стрельбы ничего подобного на машине уже не было. Пострадавшего госпитализировали, а полицейские сейчас разыскивают стрелка.