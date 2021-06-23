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Прострелил ногу: В Москве водитель открыл огонь из травмата после просьбы уступить ему дорогу

Пострадавшего госпитализировали, а вот хулигана с оружием до сих пор ищут полицейские.

23 июня, 14:15

В Москве водитель устроил стрельбу после просьбы уступить дорогу. Видео © LIFE

На севере Москвы произошла потасовка со стрельбой. Причиной стал дорожный конфликт двух водителей, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл около 14 часов в одном из дворов столицы. Двое мужчин — Дмитрий и Владимир — выезжали с парковки на Audi, как вдруг дорогу им перегородил серый Hyundai. По данным Лайфа, Владимир решил попросить водителя убрать машину, но разговор не задался с первых секунд. Услышав крики вперемешку с матами, на помощь Владимиру вышел Дмитрий и тут же получил пулю в ногу. Оказалось, владелец "хёндай" выстрелил в него из травмата.

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После этого агрессивно настроенный водитель сел в машину и скрылся. Из опознавательных знаков мужчины заметили лишь шашечки, характерные для автомобилей такси, которые были на крыше "хёндая" до начала конфликта. В момент стрельбы ничего подобного на машине уже не было. Пострадавшего госпитализировали, а полицейские сейчас разыскивают стрелка.

Ранее Лайф рассказывал об инциденте, который произошёл в Санкт-Петербурге в конце мая. Там двое водителей не поделили дорогу, в результате чего один из них достал нож и нанёс обидчику удар в грудь, от чего тот скончался на месте.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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