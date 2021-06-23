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"Надо идти!": Путин призвал Кадырова побороться за пост главы Чечни на осенних выборах

В республике в сентябре будут проведены голосования трёх уровней: федерального, регионального и муниципального.

23 июня, 14:42

Путин призвал Кадырова побороться за пост главы Чечни на осенних выборах. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров должен выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы региона в сентябре. Глава государства отметил, что руководитель республики сделал для региона очень много и работает эффективно.

"Надо на них (выборы. — Прим. Лайфа) идти! Под вашим руководством серьёзно развивается экономика, Грозный не узнать, надо сделать ещё больше", — сказал Путин в ходе видеоконференции.

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Напомним, в Чечне будут проведены выборы трёх уровней: федерального, регионального и муниципального. На предстоящем голосовании в республике будут задействованы 20 территориальных и 490 участковых избирательных комиссий, а общее число избирателей в Чеченской Республике составляет 751 769 человек. Ранее Кадыров заявлял, что ещё не принял решение, побороться ли за пост руководителя республики в сентябре.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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