Путин призвал Кадырова побороться за пост главы Чечни на осенних выборах. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров должен выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы региона в сентябре. Глава государства отметил, что руководитель республики сделал для региона очень много и работает эффективно.

"Надо на них (выборы. — Прим. Лайфа) идти! Под вашим руководством серьёзно развивается экономика, Грозный не узнать, надо сделать ещё больше", — сказал Путин в ходе видеоконференции.