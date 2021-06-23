Минобороны РФ назвало действия британского эсминца в Чёрном море грубым нарушением конвенции ООН
В ведомстве призвали Лондон тщательно расследовать инцидент, дабы не допустить подобного в будущем.
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Эсминец Великобритании Defender своими опасными действиями в Чёрном море нарушил Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, заявило Минобороны РФ.
"Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем", — подчеркнули в министерстве.
В Минобороны довели свою позицию по случившемуся до атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Москве.
Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна.
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