НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минобороны РФ назвало действия британского эсминца в Чёрном море грубым нарушением конвенции ООН

В ведомстве призвали Лондон тщательно расследовать инцидент, дабы не допустить подобного в будущем.

23 июня, 14:23
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Defender_(D36)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Эсминец Великобритании Defender своими опасными действиями в Чёрном море нарушил Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, заявило Минобороны РФ.

"Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем", — подчеркнули в министерстве.

В Минобороны довели свою позицию по случившемуся до атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Москве.

В МИД РФ назвали грубой провокацией действия британского эсминца в Чёрном море

В МИД РФ назвали грубой провокацией действия британского эсминца в Чёрном море

Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В МИД РФ назвали грубой провокацией действия британского эсминца в Чёрном море

сегодня в 14:06

"Бомбы можно было и поближе положить": Почему корабль ВМФ открыл стрельбу по британскому эсминцу

сегодня в 13:54

"Мирный проход через воды Украины": Минобороны Британии отреагировало на инцидент со своим эсминцем в Чёрном море

сегодня в 13:35

Жителям Подмосковья могут запретить пользоваться общественным транспортом без QR-кодов

сегодня в 15:05
Life

Захарова выразила недоумение из-за слов Псаки об киберударах по России

сегодня в 15:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1