Минобороны РФ назвало действия британского эсминца в Чёрном море грубым нарушением конвенции ООН

Эсминец Великобритании Defender своими опасными действиями в Чёрном море нарушил Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, заявило Минобороны РФ.

"Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем", — подчеркнули в министерстве.

В Минобороны довели свою позицию по случившемуся до атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Москве.