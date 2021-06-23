Адвокат Александр Добровинский предоставил Лайфу снимки кассационной жалобы на приговор Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы, которую подали в суд его защитники Роман Филиппов и Пётр Хархорин. В документе указано, что тюремный срок в 7,5 года для актёра слишком суровый.

В жалобе осуждённый просит суд учесть искреннее раскаяние перед потерпевшими и возмещение им морального ущерба. Добровинского же возмущает версия Ефремова о том, что погибший Сергей Захаров якобы был не пристёгнут в момент ДТП.

"Это, конечно, полное фарисейство. По новой версии Михаила Ефремова, он это определил, когда подошёл к автомобилю Захарова после ДТП. Это удивительное прозрение, которое случилось с господином Ефремовым в колонии, ведь на допросе и на протяжении всего процесса он уверял, что ничего не помнит из того вечера, вплоть до того, был ли он за рулём или не был", — резко высказался адвокат потерпевшей стороны.