"Полное фарисейство": Добровинский показал доказательства подачи кассационной жалобы на приговор Ефремова
Актёр вместе со своими юристами пытается добиться смягчения наказания за смертельную аварию, за которую он получил 7,5 года колонии общего режима.
Фото © Агентство "Москва"
Адвокат Александр Добровинский предоставил Лайфу снимки кассационной жалобы на приговор Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы, которую подали в суд его защитники Роман Филиппов и Пётр Хархорин. В документе указано, что тюремный срок в 7,5 года для актёра слишком суровый.
Фото предоставлено Лайфу
В жалобе осуждённый просит суд учесть искреннее раскаяние перед потерпевшими и возмещение им морального ущерба. Добровинского же возмущает версия Ефремова о том, что погибший Сергей Захаров якобы был не пристёгнут в момент ДТП.
"Это, конечно, полное фарисейство. По новой версии Михаила Ефремова, он это определил, когда подошёл к автомобилю Захарова после ДТП. Это удивительное прозрение, которое случилось с господином Ефремовым в колонии, ведь на допросе и на протяжении всего процесса он уверял, что ничего не помнит из того вечера, вплоть до того, был ли он за рулём или не был", — резко высказался адвокат потерпевшей стороны.
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Собеседник Лайфа сообщил, что намерен обсудить кассационную жалобу Ефремова с семьёй погибшего Сергея Захарова. На основе их мнения будет подготовлен встречный ответ.
Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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