"Приличная девушка ни о чём не просит": Эксперт по этикету рассказала, кто должен платить за ПЦР-тест перед свиданием в кафе

С 28 июня посетителей будут пускать в рестораны Москвы только с сертификатом о прививке, наличии антител или с отрицательным ПЦР-тестом.