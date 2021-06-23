"Приличная девушка ни о чём не просит": Эксперт по этикету рассказала, кто должен платить за ПЦР-тест перед свиданием в кафе
С 28 июня посетителей будут пускать в рестораны Москвы только с сертификатом о прививке, наличии антител или с отрицательным ПЦР-тестом.
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В связи с новыми правилами посещения кафе и ресторанов в Москве у пользователей Сети возник вопрос: если мужчина приглашает женщину на свидание, кто должен оплатить ей анализ? Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала Лайфу, как вести себя девушке, если её пригласили в ресторан, а заветного QR-кода нет.
По мнению эксперта, девушка может попросить молодого человека оплатить анализ. Однако нужно быть готовой, что он откажется или перенесёт свидание в другое место. Пока ещё нет таких правил этикета, которые бы настаивали на оплате ПЦР-теста мужчиной.
"Настаивать на том, что было бы вежливо оплатить ПЦР-тест, я не могу, потому что таких правил в этикете у нас ещё нет. Здесь будем смотреть, какой подход в нашем обществе сложится... Клянчить оплату ПЦР я бы не стала на месте дам", — отмечает Николаева.
Она добавила, что в подобных случаях этикет мыслит обобщённо: мужчина берёт на себя расходы на всякие развлечения, однако, по мнению специалиста, "приличная девушка никогда ни о чём не просит".
"Надо просто сообщить, что у тебя нет ПЦР-теста и что если хочешь со мной увидеться, то есть такой вариант", — предложила Татьяна Николаева.
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Эксперт подчёркивает, что существуют и другие способы выхода из ситуации. Например, девушка может сделать бесплатную прививку. Или пара может назначить встречу дома, в парке или на улице.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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