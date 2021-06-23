Экс-полицейским из Уфы дали от 5,5 до 7 лет за групповое изнасилование дознавательницы

Верховный суд Башкирии приговорил к тюремному заключению всех троих экс-полицейских, которые в 2018 году изнасиловали свою коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева суд приговорил к семи годам лишения свободы каждого. Отбывать свой срок они будут в исправительной колонии общего режима. Третий фигурант уголовного дела — Павел Яромчук — получил 5,5 года заключения в колонии общего режима.

Напомним, громкая история, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела, произошла в октябре 2018 года. Трое полицейских обвинялись в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке в Уфе. Ранее Верховный суд Башкирии двух из троих подозреваемых освободил из-под стражи в зале суда. Тогда Матвеев и Галиев были полностью оправданы, а Яромчуку наказание снизили с шести до четырёх лет лишения свободы. В ноябре прошлого года дело отправили на пересмотр.