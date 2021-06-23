Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила Зеленского в Тбилиси
Стороны приблизились к нормализации отношений после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг Саакашвили.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сегодня встретилась в Киеве со своим украинским коллегой, пригласила Владимира Зеленского посетить Тбилиси с ответным визитом.
"Сегодняшний визит является всего лишь началом укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля", — заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров в среду.
Зеленский в ответ высоко оценил значение визита главы грузинского государства для укрепления стратегического партнёрства между Грузией и Украиной. По его словам, теперь стороны намерены наполнить формат сотрудничества "конкретными проектами".
Ранее Украина вышла из очередного соглашения СНГ — на этот раз в области туризма. Ранее, в феврале, украинское правительство приняло решение о разрыве аналогичного договора в области почтовой и электрической связи, а в конце прошлого года Украина расторгла соглашение с СНГ о сотрудничестве в использовании атомной энергии.
Лента новостей
"Преднамеренно и не случайно": Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море сочли попыткой "вскрыть систему обороны" России
сегодня в 15:14
"Приличная девушка ни о чём не просит": Эксперт по этикету рассказала, кто должен платить за ПЦР-тест перед свиданием в кафе
сегодня в 15:11
Захарова выразила недоумение из-за слов Псаки о киберударах по России
сегодня в 15:04
Комментариев: 0