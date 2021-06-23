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Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила Зеленского в Тбилиси

Стороны приблизились к нормализации отношений после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг Саакашвили.

23 июня, 15:20

Фото © Сайт президента Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сегодня встретилась в Киеве со своим украинским коллегой, пригласила Владимира Зеленского посетить Тбилиси с ответным визитом.

"Сегодняшний визит является всего лишь началом укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля", — заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров в среду.

Зеленский в ответ высоко оценил значение визита главы грузинского государства для укрепления стратегического партнёрства между Грузией и Украиной. По его словам, теперь стороны намерены наполнить формат сотрудничества "конкретными проектами".

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Ранее Украина вышла из очередного соглашения СНГ — на этот раз в области туризма. Ранее, в феврале, украинское правительство приняло решение о разрыве аналогичного договора в области почтовой и электрической связи, а в конце прошлого года Украина расторгла соглашение с СНГ о сотрудничестве в использовании атомной энергии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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