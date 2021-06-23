Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила Зеленского в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сегодня встретилась в Киеве со своим украинским коллегой, пригласила Владимира Зеленского посетить Тбилиси с ответным визитом.

"Сегодняшний визит является всего лишь началом укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля", — заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров в среду.