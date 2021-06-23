На Украине задумались о полном прекращении сообщения с Россией из-за коронавируса

На Украине задумались о полном закрытии сообщения с Россией из-за "индийского" штамма коронавируса, который коварствует в Москве. Об этом в интервью ТСН сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.

По его словам, сегодня в Киеве прошло заседание с участием министра здравоохранения Украины, заместителя министра внутренних дел, вирусологов, ведущих медиков и учёных. Основным вопросом на повестке дня была возможность введения обязательного ПЦР-тестирования для людей, которые приезжают из России, Белоруссии, Великобритании и Индии.

"Не исключаю, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами. Потому что это очень опасно", — подчеркнул Данилов.