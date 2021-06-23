На Украине задумались о полном прекращении сообщения с Россией из-за коронавируса
Пока там обсуждается введение обязательного ПЦР-тестирования по возвращении из РФ.
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На Украине задумались о полном закрытии сообщения с Россией из-за "индийского" штамма коронавируса, который коварствует в Москве. Об этом в интервью ТСН сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.
По его словам, сегодня в Киеве прошло заседание с участием министра здравоохранения Украины, заместителя министра внутренних дел, вирусологов, ведущих медиков и учёных. Основным вопросом на повестке дня была возможность введения обязательного ПЦР-тестирования для людей, которые приезжают из России, Белоруссии, Великобритании и Индии.
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"Не исключаю, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами. Потому что это очень опасно", — подчеркнул Данилов.
Причём, как сообщалось в одном из украинских телеграм-каналов, под некоторыми странами, наиболее вероятно, имеется в виду Россия.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что штамм, который выявлен у порядка 90% заражённых в столице, попал в город ещё в апреле.
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