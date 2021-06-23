Медбрата из красной зоны стали преследовать умершие пациенты, которых он не смог спасти от CoViD

Джо Лаплана последние 23 года работает в сфере здравоохранения. Под его присмотром умирало и восстанавливалось множество пациентов, и, как был уверен британец, он повидал уже всё. Но потом наступили 2020 год и пандемия CoViD-19. В этот момент 43-летний мужчина работал медбратом в Королевской северной больнице Шеффилда. После работы в реанимации его стали преследовать лица погибших от коронавирусной инфекции пациентов.

Фото © Twitter / RoaringNurse

Как медбрат, я думал, что справлюсь с чем угодно, но я просто не был готов к ужасающему количеству смертей и условиям работы. Это были постоянные эмоциональные американские горки и ежедневные слёзы родственников. Я скрывал свои чувства от жены и детей, говорил всем, что у меня всё в порядке. А потом не мог уснуть Джо Лаплана

По словам Джо, самым травматичным случаем для него стала смерть пациента, который был такого же возраста, как и он сам. У мужчины никогда не было проблем со здоровьем, но он заразился и умер через считаные часы после того, как его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Фото © Twitter / RoaringNurse

Мне мерещится его лицо минимум раз в день. Он был первым умершим пациентом, которого я тогда увидел. Казалось, он чувствует себя хорошо, но потом внезапно ему стало очень плохо, и нам пришлось подключать его к аппарату Джо Лаплана

Помимо эмоционального аспекта работа в красной зоне также ужасно неприятная чисто в физическом плане. По словам Лапланы, в экипировке было невыносимо жарко, но снять маску или защитный экран, даже чтобы попить воды, было нельзя — иначе ты рискуешь заразиться. Поэтому врачам и медсёстрам приходилось планировать заранее все свои перерывы, пишет Planet Radio.

Спустя полтора года работы медбратом с ковид-пациентами мужчине пришлось бросить любимую работу. Недавно ему поставили диагноз: посттравматическое стрессовое расстройство. Часто им страдают служащие, которые принимали участие в реальных военных действиях