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В Нью-Йорке сняли, как над головами людей пролетел Зелёный Гоблин, и вот кто скрывался под маской

Словно герой фильма, мужчина проскользил над головами американцев. Уже через пару часов запись с его выходкой завирусилась в соцсетях, хотя никто и не знал, кто устроил переполох.

23 июня, 12:51

Кадры из видео © Twitter / RexChapman

Пару дней назад в Twitter появился ролик, снятый словно на Таймс-сквер будущего. На кадрах видно, как мужчина на летающем глайдере планирует по улице на высоте нескольких метров. Прохожие в шоке — они пришли посмотреть на яркую иллюминацию Манхэттена, а вместо этого попали в фильм "Человек-паук". Странное средство передвижения отдалённо напоминало доску заклятого врага супергероя — Зелёного Гоблина.

Кадры из видео © Twitter / RexChapman

Видео мигом стало вирусным после того, как баскетболист NBA Рекс Чапман опубликовал запись у себя в профиле RexChapman. За пару дней ролик посмотрели больше семи миллионов раз. В комментариях пользователи посетовали, что летать по Нью-Йорку — плохая идея. В городе повсюду висят высоковольтные провода, и лучше передвигаться по земле, если не хочешь случайно зажариться. Другим же стало интересно, кто этот супергерой. Долго ответа ждать не пришлось.

Кадр из видео © Instagram / hunterkowald

Кадр из видео © Instagram / hunterkowald

"Парнем на глайдере" оказался американский изобретатель и блогер Хантер Ковальд. На своём канале парень постоянно мастерит и испытывает на себе многороторные дроны. Одна такая машинка может стоить до 20 тысяч долларов (порядка 15 млн рублей). Несколько дней после прогулки по Таймс-сквер он не выходил в соцсети, но недавно опубликовал свои записи с "заезда". Оказалось, видео, которое они снимали, пойдёт в новый клип певца Джея Бальвина и диджея Скриллекса.

Девушка переехала из Москвы в Нью-Йорк, но самым большим шоком для неё стала разница в метро — фото

Девушка переехала из Москвы в Нью-Йорк, но самым большим шоком для неё стала разница в метро — фото

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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