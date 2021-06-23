В Нью-Йорке сняли, как над головами людей пролетел Зелёный Гоблин, и вот кто скрывался под маской
Словно герой фильма, мужчина проскользил над головами американцев. Уже через пару часов запись с его выходкой завирусилась в соцсетях, хотя никто и не знал, кто устроил переполох.
Пару дней назад в Twitter появился ролик, снятый словно на Таймс-сквер будущего. На кадрах видно, как мужчина на летающем глайдере планирует по улице на высоте нескольких метров. Прохожие в шоке — они пришли посмотреть на яркую иллюминацию Манхэттена, а вместо этого попали в фильм "Человек-паук". Странное средство передвижения отдалённо напоминало доску заклятого врага супергероя — Зелёного Гоблина.
Видео мигом стало вирусным после того, как баскетболист NBA Рекс Чапман опубликовал запись у себя в профиле RexChapman. За пару дней ролик посмотрели больше семи миллионов раз. В комментариях пользователи посетовали, что летать по Нью-Йорку — плохая идея. В городе повсюду висят высоковольтные провода, и лучше передвигаться по земле, если не хочешь случайно зажариться. Другим же стало интересно, кто этот супергерой. Долго ответа ждать не пришлось.
Кадр из видео © Instagram / hunterkowald
"Парнем на глайдере" оказался американский изобретатель и блогер Хантер Ковальд. На своём канале парень постоянно мастерит и испытывает на себе многороторные дроны. Одна такая машинка может стоить до 20 тысяч долларов (порядка 15 млн рублей). Несколько дней после прогулки по Таймс-сквер он не выходил в соцсети, но недавно опубликовал свои записи с "заезда". Оказалось, видео, которое они снимали, пойдёт в новый клип певца Джея Бальвина и диджея Скриллекса.
WOW-news
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