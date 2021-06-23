В Нью-Йорке сняли, как над головами людей пролетел Зелёный Гоблин, и вот кто скрывался под маской

Словно герой фильма, мужчина проскользил над головами американцев. Уже через пару часов запись с его выходкой завирусилась в соцсетях, хотя никто и не знал, кто устроил переполох.