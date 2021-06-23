Актёр "Стражей Галактики" лишился фанатов из-за одной отвратительной выходки, которую снял на видео

Провокационное видео попало в соцсети не по ошибке звезды и не из-за хакерской атаки. Режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн лично опубликовал в своём твиттер-аккаунте JamesGunn ролик с Прэттом. Таким своеобразным образом он решил поздравить актёра с его 42-м днём рождения.

С днём рождения, мой приятель по гроб жизни, Крис Прэтт. Вот видео, как он пришёл ко мне домой и без всякой причины съел жучка Джеймс Ганн

Видео © Twitter / JamesGunn

На кадрах, которые, видимо, были сняты ещё несколько лет назад, Крис крупно показывает огромного комара, а затем, не поморщившись, съедает его. Ролик наделал много шума — за сутки его посмотрело больше ста тысяч человек, и фанаты "Стражей Галактики" были совсем не в восторге. Такой отвратительной выходки от своего кумира они никак не ожидали.

Я больше не фанат Криса Прэтта и теперь ни за что не приглашу его на мою свадьбу TheFuneralTrain

Что ж, это отвратительно. Ну зато вы не сможете сказать, что Прэтт не выживет в дикой природе VectorRoll

Кадры из видео © Twitter / JamesGunn