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Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

Светловолосая звезда с милой внешностью преобразилась и показала, что значит в её понимании роскошная женщина.

23 июня, 08:48

Фото © Instagram / klavacoca

24-летняя звезда лейбла Black Star впервые снялась для Playboy и показывает поклонникам в "Инстаграме" всё новые и новые кадры из взрослой фотосессии. Артистка выложила серию чёрно-белых снимков, на которых предстала без одежды. При этом исполнительница хитов "Покинула чат" и "Краш" анонсировала новый трек и пообещала выложить ещё несколько пикантных кадров в обмен на лайки.

Фото © Instagram / klavacoca

Фото © Instagram / klavacoca

PLAYBOY в продаже! 😏🔥 Самый стильный и сочный, несмотря на чб)) Если здесь будет ПОЛ-ЛЯМА лайков, выложу вам несколько эксклюзивных цветных фоток со съёмки, которую, кстати, мы полностью делали своей командой ❤️ ГОРЖУСЬ!
P. S. Сегодня в ночь — новый трек 😈 не ложимся!!

Клава Кока

Фото © Instagram / klavacoca

Фото © Instagram / klavacoca

Фанаты за считаные часы поставили любимице более 167 тысяч сердечек в предвкушении новых снимков и пошутили, что именно из-за её эротической съёмки на улице стоит аномальная жара. Однако не всем понравилось, что певица окончательно повзрослела.

Походу, такая жара из-за того, что вышел Playboy с тобой)

claudia_coca_musica

Видео © Instagram / klavacoca

Клав, не идут тебе такие голые фотки..


lina_gold783

Порнушка пошла)))


mr_labanov

Маленькая девочка с гитарой выросла.. 🎸✨

klavik_i_danik.zauki

Клава Кока — блогерша, певица и ведущая шоу "Орла и решки" родом из Екатеринбурга. Девушка сотрудничает с лейблом Black Star, а на её инстаграм подписано уже 6,7 млн человек.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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