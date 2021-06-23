Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

24-летняя звезда лейбла Black Star впервые снялась для Playboy и показывает поклонникам в "Инстаграме" всё новые и новые кадры из взрослой фотосессии. Артистка выложила серию чёрно-белых снимков, на которых предстала без одежды. При этом исполнительница хитов "Покинула чат" и "Краш" анонсировала новый трек и пообещала выложить ещё несколько пикантных кадров в обмен на лайки.

Фото © Instagram / klavacoca

PLAYBOY в продаже! 😏🔥 Самый стильный и сочный, несмотря на чб)) Если здесь будет ПОЛ-ЛЯМА лайков, выложу вам несколько эксклюзивных цветных фоток со съёмки, которую, кстати, мы полностью делали своей командой ❤️ ГОРЖУСЬ!

P. S. Сегодня в ночь — новый трек 😈 не ложимся!! Клава Кока

Фото © Instagram / klavacoca

Фанаты за считаные часы поставили любимице более 167 тысяч сердечек в предвкушении новых снимков и пошутили, что именно из-за её эротической съёмки на улице стоит аномальная жара. Однако не всем понравилось, что певица окончательно повзрослела.

Походу, такая жара из-за того, что вышел Playboy с тобой) claudia_coca_musica

Видео © Instagram / klavacoca

Клав, не идут тебе такие голые фотки..

lina_gold783

Порнушка пошла)))

mr_labanov

Маленькая девочка с гитарой выросла.. 🎸✨ klavik_i_danik.zauki