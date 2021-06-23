Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+
Светловолосая звезда с милой внешностью преобразилась и показала, что значит в её понимании роскошная женщина.
24-летняя звезда лейбла Black Star впервые снялась для Playboy и показывает поклонникам в "Инстаграме" всё новые и новые кадры из взрослой фотосессии. Артистка выложила серию чёрно-белых снимков, на которых предстала без одежды. При этом исполнительница хитов "Покинула чат" и "Краш" анонсировала новый трек и пообещала выложить ещё несколько пикантных кадров в обмен на лайки.
PLAYBOY в продаже! 😏🔥 Самый стильный и сочный, несмотря на чб)) Если здесь будет ПОЛ-ЛЯМА лайков, выложу вам несколько эксклюзивных цветных фоток со съёмки, которую, кстати, мы полностью делали своей командой ❤️ ГОРЖУСЬ!
P. S. Сегодня в ночь — новый трек 😈 не ложимся!!
Фанаты за считаные часы поставили любимице более 167 тысяч сердечек в предвкушении новых снимков и пошутили, что именно из-за её эротической съёмки на улице стоит аномальная жара. Однако не всем понравилось, что певица окончательно повзрослела.
Походу, такая жара из-за того, что вышел Playboy с тобой)
Видео © Instagram / klavacoca
Клав, не идут тебе такие голые фотки..
Порнушка пошла)))
Маленькая девочка с гитарой выросла.. 🎸✨
Клава Кока — блогерша, певица и ведущая шоу "Орла и решки" родом из Екатеринбурга. Девушка сотрудничает с лейблом Black Star, а на её инстаграм подписано уже 6,7 млн человек.
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