Звезда "Беверли-Хиллз" появилась на публике, и фанаты с трудом узнали её опухшее лицо со впадинами

Известная 48-летняя американская актриса Тори Спеллинг прогремела на весь мир в 90-х годах вместе с сериалом "Беверли-Хиллз, 90210". Тогда артистка стала кумиром миллионов из-за роли Донны, ангельская внешность которой запоминалась сразу. Прошли годы, и актриса осталась такой же прекрасной, по крайней мере, так казалось по её фото из Instagram.

Фото © Twitter / Najdrozsza

Недавно в городе Беверли-Хиллз, Калифорния, прошёл автопарад, в котором приняла участие и Тори. Она демонстрировала свою машину и с удовольствием фотографировалась с поклонниками. Но они с трудом разглядели актрису среди других звёзд, ведь внешне её было совсем не узнать.

Фото © Instagram / torispelling и Twitter / twittos sphere

Её лицо было отёкшим и раздутым, кожа бугрилась и была слишком бледной, а второй подбородок не добавлял красоты. Также фанаты опешили, увидев, насколько плохо была сделана причёска Тори. Её длинные волосы на заколках еле держались, и крепления для наращивания были видны на многих фото.

Фото © Instagram / torispelling и Twitter / Geoff Stevenson

В соцсетях поклонники пришли в ужас от такого вида. Ведь теперь стало очевидно, что сохранившаяся внешность звезды в "Инстаграме" — результат фотошопа и фильтров. А к 48 годам пластические хирурги и косметологи испортили лицо звезды, превратив её в шарж самой себя.

Дамы, стареть — это нормально. Без косметики и операций вы всё равно будете красивее, чем с ними twittos sphere

Блин, Тори, что за мрак. С волосами вообще беда, наращивание просто отваливается JR