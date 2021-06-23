Звезда "Беверли-Хиллз" появилась на публике, и фанаты с трудом узнали её опухшее лицо со впадинами
От былой красотки 90-х не осталось и следа, а фанаты Тори во всём винят её пластических хирургов и косметологов.
Фото © Instagram / torispelling
Известная 48-летняя американская актриса Тори Спеллинг прогремела на весь мир в 90-х годах вместе с сериалом "Беверли-Хиллз, 90210". Тогда артистка стала кумиром миллионов из-за роли Донны, ангельская внешность которой запоминалась сразу. Прошли годы, и актриса осталась такой же прекрасной, по крайней мере, так казалось по её фото из Instagram.
Фото © Twitter / Najdrozsza
Недавно в городе Беверли-Хиллз, Калифорния, прошёл автопарад, в котором приняла участие и Тори. Она демонстрировала свою машину и с удовольствием фотографировалась с поклонниками. Но они с трудом разглядели актрису среди других звёзд, ведь внешне её было совсем не узнать.
Фото © Instagram / torispelling и Twitter / twittos sphere
Её лицо было отёкшим и раздутым, кожа бугрилась и была слишком бледной, а второй подбородок не добавлял красоты. Также фанаты опешили, увидев, насколько плохо была сделана причёска Тори. Её длинные волосы на заколках еле держались, и крепления для наращивания были видны на многих фото.
Фото © Instagram / torispelling и Twitter / Geoff Stevenson
В соцсетях поклонники пришли в ужас от такого вида. Ведь теперь стало очевидно, что сохранившаяся внешность звезды в "Инстаграме" — результат фотошопа и фильтров. А к 48 годам пластические хирурги и косметологи испортили лицо звезды, превратив её в шарж самой себя.
Дамы, стареть — это нормально. Без косметики и операций вы всё равно будете красивее, чем с ними
Блин, Тори, что за мрак. С волосами вообще беда, наращивание просто отваливается
Тори Спеллинг. Количество операций — 90210. Ужасно и грустно
WOW-stars
56-летняя Элизабет Хёрли распахнула халат на камеру, и у фанатов перехватило дыхание от её красоты
вчера в 14:21
Актёр из сериала "Друзья" болен раком четвёртой стадии, из-за которого больше нет прежнего Гантера
вчера в 12:23
Гуф бросил Айзу сразу после выхода её интервью, кинувшись в объятия к бывшей
вчера в 10:12
Комментариев: 0