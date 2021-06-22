НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Аврил Лавин взорвала TikTok, показав новую версию клипа Sk8er Boi с Тони Хоуком

Почти за сутки первая публикация канадской певицы собрала больше трёх миллионов лайков и 80 тысяч комментариев.

22 июня, 18:09

Аврил Лавин показала новую версию клипа Sk8er Boi. Видео © TikTok / avrillavigne

Звезда 2000-х Аврил Лавин завела аккаунт в "Тиктоке" и опубликовала первое видео, которое буквально взорвало соцсеть. Канадская певица показала обновлённую версию клипа на песню Sk8er Boi с участием известного скейтбордиста Тони Хоука.

В начале клипа Аврил Лавин сидит на рампе, а перед припевом камера приближается к ней вплотную — и на её месте оказывается Тони Хоук. Своим роликом певица вызвала ностальгию у фанатов, которых поразила её внешность. Несмотря на то что клипу почти 20 лет, звезда ничуть не изменилась. При этом ролик стал вирусным, собрав менее чем за сутки больше трёх миллионов лайков.

Ротару поделилась видео с вечеринки, и фанаты не поняли, что секси-диджей за пультом — её внук

Ротару поделилась видео с вечеринки, и фанаты не поняли, что секси-диджей за пультом — её внук

Ранее в Сети появилась запись с репетиции Ольги Бузовой во МХАТе, и от её пения у пользователей пошла из ушей кровь.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Аврил Лавин о своей болезни Лайма: Я два года лежала на кровати, думая о смерти

21 октября 2018, 12:30

В Киеве блогер пытался отнять у девочки подаренный айфон, как только закончилась съёмка для TikTok

сегодня в 15:37

Суд закрыл дело о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро в пользу латвийского банка

сегодня в 16:56

В Сети завирусился ролик со "смеющимся" скатом, но знающим людям после увиденного хочется плакать

сегодня в 15:03

Власти Москвы объяснили, как дети смогут посещать кафе при бесковидном режиме

сегодня в 19:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1