Аврил Лавин взорвала TikTok, показав новую версию клипа Sk8er Boi с Тони Хоуком
Почти за сутки первая публикация канадской певицы собрала больше трёх миллионов лайков и 80 тысяч комментариев.
Аврил Лавин показала новую версию клипа Sk8er Boi. Видео © TikTok / avrillavigne
Звезда 2000-х Аврил Лавин завела аккаунт в "Тиктоке" и опубликовала первое видео, которое буквально взорвало соцсеть. Канадская певица показала обновлённую версию клипа на песню Sk8er Boi с участием известного скейтбордиста Тони Хоука.
В начале клипа Аврил Лавин сидит на рампе, а перед припевом камера приближается к ней вплотную — и на её месте оказывается Тони Хоук. Своим роликом певица вызвала ностальгию у фанатов, которых поразила её внешность. Несмотря на то что клипу почти 20 лет, звезда ничуть не изменилась. При этом ролик стал вирусным, собрав менее чем за сутки больше трёх миллионов лайков.
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