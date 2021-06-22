Оползень сошёл у базы отдыха под Одессой, под завалами могут быть люди
Спасатели обнаружили вещи отдыхающих на месте происшествия. К поисковым работам привлечено семь единиц техники и 40 человек.
В Белгород-Днестровском районе в селе Лебедевка Одесской области на пляж сошёл оползень. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Спасатели обнаружили вещи отдыхающих на месте происшествия. Сход грунта высотой 15 метров произошёл на площади около 150 квадратных метров. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. Всего 40 человек, а также семь единиц техники.
Ранее в Ялте из-за обильных ливней река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет.
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