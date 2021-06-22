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Оползень сошёл у базы отдыха под Одессой, под завалами могут быть люди

Спасатели обнаружили вещи отдыхающих на месте происшествия. К поисковым работам привлечено семь единиц техники и 40 человек.

22 июня, 18:02
<p>Фото © <a href="https://od.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/20461.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ ДСНС Украины в Одесской области</a></p>

Фото © ГУ ДСНС Украины в Одесской области

В Белгород-Днестровском районе в селе Лебедевка Одесской области на пляж сошёл оползень. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Фото © ГУ ДСНС Украины в Одесской области

Фото © ГУ ДСНС Украины в Одесской области

По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Спасатели обнаружили вещи отдыхающих на месте происшествия. Сход грунта высотой 15 метров произошёл на площади около 150 квадратных метров. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. Всего 40 человек, а также семь единиц техники.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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