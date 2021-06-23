"Приезжай, закроемся" : Айза слила романтическую переписку с Гуфом, доказав, что рэпер пытался её вернуть
Так блогерша решила ответить всем хейтерам, которые обвинили её в погоне за хайпом, решив покончить с этим раз и навсегда.
Известная 36-летняя блогерша Айза Анохина попала на днях в непростую ситуацию. Не успела она воодушевлённо рассказать о романтических отношениях с Гуфом, как тот бросил её и вернулся к своей девушке Юле. Сперва блогерша не желала показывать переписку, обвиняя рэпера в обмане, а затем сдалась и показала в сториз скриншоты, подтверждающие её слова.
Видео © Instagram / aizalovesam
На видео Айза повторяла, что Гуф обманул и её, и Юлю, ведь модель не знала о том, что рэпер возобновил отношения с бывшей женой. Однако теперь всё раскрылось, и переписка звёзд показала, что пара действительно обсуждала свой роман и там зарождалось что-то однозначное.
Блогерша рыдала в сториз и обвиняла бывшего мужа во лжи: "Лёша, ты предатель, лгун! И ты поступил невероятно плохо. Я никогда этого не прощу. Больше ко мне не лезь". Под конец она обратилась к подписчикам, заявив, что пора поменять ярлыки. "Теперь не я, Айза, бывшая жена Гуфа, а он, Гуф, бывший муж Айзы", — отрезала она в видео.
Фото © Instagram / therealguf
Гуф после счастливого воссоединения со своей девушкой Юлей выложил общее фото. А затем, увидев поток видео от Айзы со скриншотами сообщений, ограничился кратким: "*** [Блин] какой же *** [беспредел]". В этот раз Юля никак на признания Айзы реагировать не стала, видимо, не забыв, как та в исповеди оскорбила её, обвинив в хайпожорстве.
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