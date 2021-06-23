Бузову поймали без фотошопа и рассмеялись, увидев, как на самом деле выглядит королева Instagram

Многие блогерши из "Инстаграма" балуются фильтрами, чтобы прикрыть мелкие недостатки, однако некоторые уж слишком полагаются на ретушь. К такому выводу не смогли не прийти фанаты 35-летней Ольги Бузовой, увидев её правдивые фото в Сети. В пабликах и телеграм-каналах появился снимок, на котором звезду легко спутать с 62-летней Мадонной.

Фото © Telegram / YOBAJUR

На нём Ольга выглядит заметно постаревшей и опухшей, а наращённые светлые волосы напоминают солому. Это совершенно непохоже на фото и видео из её инстаграма, где блогерша всегда являет собой идеал красоты с тонкими чертами и превосходной укладкой. Девушка и до этого совершала ошибки, забывая на некоторых кадрах про фотошоп. Но никогда ещё картина не была такой разочаровывающей.

Фото © Instagram / buzova86

Всё страшнее и страшнее. Баба-яга 2.0 Лилия

С тёмными ей намного лучше, со светлыми, как Баба-яга Otvalite

Господи, кто ей эту паклю на голову прилепил? Денег на хорошее и качественное наращивание не нашлось, что ли? Diana

Фото © Instagram / buzova86