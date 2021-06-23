Бузову поймали без фотошопа и рассмеялись, увидев, как на самом деле выглядит королева Instagram
Фанаты даже обеспокоились здоровьем блогерши, когда заметили, насколько она опухает и выглядит постаревшей.
Многие блогерши из "Инстаграма" балуются фильтрами, чтобы прикрыть мелкие недостатки, однако некоторые уж слишком полагаются на ретушь. К такому выводу не смогли не прийти фанаты 35-летней Ольги Бузовой, увидев её правдивые фото в Сети. В пабликах и телеграм-каналах появился снимок, на котором звезду легко спутать с 62-летней Мадонной.
Фото © Telegram / YOBAJUR
На нём Ольга выглядит заметно постаревшей и опухшей, а наращённые светлые волосы напоминают солому. Это совершенно непохоже на фото и видео из её инстаграма, где блогерша всегда являет собой идеал красоты с тонкими чертами и превосходной укладкой. Девушка и до этого совершала ошибки, забывая на некоторых кадрах про фотошоп. Но никогда ещё картина не была такой разочаровывающей.
Всё страшнее и страшнее. Баба-яга 2.0
С тёмными ей намного лучше, со светлыми, как Баба-яга
Господи, кто ей эту паклю на голову прилепил? Денег на хорошее и качественное наращивание не нашлось, что ли?
Не единожды пользователи Сети отмечали, что всему виной, вероятно, пристрастие инста-дивы к алкоголю, которое усугубилось в последнее время. Из-за этого даже произошёл скандал во время передачи на "Матч ТВ", где спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довёл Ольгу до слёз вопросом про коньяк. Обиженная звезда резко ему ответила, но мужчину это не остановило, как и его подколки в соцсетях.
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