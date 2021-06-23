Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy за избиение модели

Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в апартаментах "Москвы-Сити". Бурим во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками.