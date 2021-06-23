Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy за избиение модели
Также обвинение просит суд частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей.
Блогер Mellstroy. Фото © LIFE
Государственный обвинитель просит суд признать блогера Андрея Бурима (Mellstroy) виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ за избиение в прямом эфире 21-летней девушки.
"Государственный обвинитель просит признать Бурима А. виновным и назначить наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы в доход государства", — сообщили Лайфу в прокуратуре Москвы.
Кроме того, обвинение просит суд частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред.
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Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в апартаментах "Москвы-Сити". Бурим во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками.
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