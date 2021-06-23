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Меркель — о встрече Путина и Байдена: Я приветствую, что такой разговор состоялся

Фрау канцлер считает, что при всех разногласиях мировым государствам нужно всегда держать открытыми каналы для диалога.

23 июня, 15:41

Фото © Kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшуюся в Женеве 16 июня. Об этом она заявила на пресс-конференции перед переговорами с госсекретарём США Энтони Блинкеном в среду.

"Мы будем продолжать этот обмен мнениями, конечно, в свете разговора между президентом Байденом и российским президентом Путиным. Я очень приветствую то, что такой разговор состоялся, как и переговоры с китайским руководством на Аляске. Я думаю, что при всех разногласиях нужно держать открытыми каналы для диалога", — отметила госпожа канцлер.

Она добавила, что Берлин и Вашингтон нашли общую основу не только для того, чтобы "определить геополитические вызовы, но и согласовать совместные действия".

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Ранее сообщалось, что Москва направила США предложения по итогам встречи президентов РФ и Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Не исключено, что Россия и США начнут диалог по визам, а также продолжат обсуждать вопросы безопасности.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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