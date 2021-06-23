Меркель — о встрече Путина и Байдена: Я приветствую, что такой разговор состоялся

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшуюся в Женеве 16 июня. Об этом она заявила на пресс-конференции перед переговорами с госсекретарём США Энтони Блинкеном в среду.

"Мы будем продолжать этот обмен мнениями, конечно, в свете разговора между президентом Байденом и российским президентом Путиным. Я очень приветствую то, что такой разговор состоялся, как и переговоры с китайским руководством на Аляске. Я думаю, что при всех разногласиях нужно держать открытыми каналы для диалога", — отметила госпожа канцлер.

Она добавила, что Берлин и Вашингтон нашли общую основу не только для того, чтобы "определить геополитические вызовы, но и согласовать совместные действия".