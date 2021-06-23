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В Банке России предупредили о неизбежности нового кризиса

Тем не менее в регуляторе уверены, что страна уже показала готовность к достаточно сложным вызовам и наличие инструментов для противостояния им.

23 июня, 15:44

Фото © Pixabay

Новый финансовый кризис в России неизбежен, но страна располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай. Такой прогноз озвучил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе конференции "Ренессанс Капитала".

"Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но, когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и, если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", — сказал Заботкин.

По мнению зампреда ЦБ, ключевая ставка Центробанка на данный момент находится на целесообразном уровне и соответствует более жёсткой глобальной денежно-кредитной политике. Поэтому ужесточение глобальной ДКП окажет минимальное влияние на будущие решения регулятора, заключил Заботкин.

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При этом ранее Лайф сообщал, что агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне Ваа3 со стабильным прогнозом. Рейтинги России подтвердили и два других агентства из "большой тройки" — Fitch и S&P. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, экономика страны показала, что готова к достаточно сложным вызовам.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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