В Банке России предупредили о неизбежности нового кризиса

Новый финансовый кризис в России неизбежен, но страна располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай. Такой прогноз озвучил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе конференции "Ренессанс Капитала".

"Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но, когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и, если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", — сказал Заботкин.

По мнению зампреда ЦБ, ключевая ставка Центробанка на данный момент находится на целесообразном уровне и соответствует более жёсткой глобальной денежно-кредитной политике. Поэтому ужесточение глобальной ДКП окажет минимальное влияние на будущие решения регулятора, заключил Заботкин.