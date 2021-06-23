В Банке России предупредили о неизбежности нового кризиса
Тем не менее в регуляторе уверены, что страна уже показала готовность к достаточно сложным вызовам и наличие инструментов для противостояния им.
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Новый финансовый кризис в России неизбежен, но страна располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай. Такой прогноз озвучил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе конференции "Ренессанс Капитала".
"Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но, когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и, если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", — сказал Заботкин.
По мнению зампреда ЦБ, ключевая ставка Центробанка на данный момент находится на целесообразном уровне и соответствует более жёсткой глобальной денежно-кредитной политике. Поэтому ужесточение глобальной ДКП окажет минимальное влияние на будущие решения регулятора, заключил Заботкин.
При этом ранее Лайф сообщал, что агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне Ваа3 со стабильным прогнозом. Рейтинги России подтвердили и два других агентства из "большой тройки" — Fitch и S&P. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, экономика страны показала, что готова к достаточно сложным вызовам.
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