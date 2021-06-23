"Калинка-малинка", пляски и кричалки: Фанаты Швеции и Польши устроили праздник футбола в Петербурге перед матчем Евро-2020
Несмотря на жаркую погоду, некоторые из них надевали максимально закрытые наряды и признавались в любви к Северной столице.
Видео © LIFE
Фанаты сборных Швеции и Польши перед матчем этих сборных в Санкт-Петербурге на Евро-2020 устроили самый настоящий праздник в городе.
Польские болельщики устроили масштабное шествие прямо по улицам города с флагами и кричалками в поддержку национальной команды, которое позже переместилось в метро. Ошеломлённым прохожим оставалось только снимать и получать удовольствие от такой атмосферы.
Шведские же фанаты проявили себя возле стадиона. Узнать их можно не только по традиционным жёлто-синим цветам, но и достаточно необычным нарядам. Некоторые из фанатов отдали дань уважения русской культуре и спели "Калинку-малинку" прямо возле арены.
"Здесь великолепно! Я люблю Санкт-Петербург, красивый город! Великолепные люди, красивая страна!" — отметил один из шведских фанатов.
Добавим, что встреча сборных Швеции и Польши начнётся в Петербурге в 19:00 по московскому времени и станет одной из последних для Северной столицы на Евро-2020.
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