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Фанаты сборных Швеции и Польши перед матчем этих сборных в Санкт-Петербурге на Евро-2020 устроили самый настоящий праздник в городе.

Польские болельщики устроили масштабное шествие прямо по улицам города с флагами и кричалками в поддержку национальной команды, которое позже переместилось в метро. Ошеломлённым прохожим оставалось только снимать и получать удовольствие от такой атмосферы.

Шведские же фанаты проявили себя возле стадиона. Узнать их можно не только по традиционным жёлто-синим цветам, но и достаточно необычным нарядам. Некоторые из фанатов отдали дань уважения русской культуре и спели "Калинку-малинку" прямо возле арены.

"Здесь великолепно! Я люблю Санкт-Петербург, красивый город! Великолепные люди, красивая страна!" — отметил один из шведских фанатов.