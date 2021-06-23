Лайф узнал, как москвичи спасаются от жары. Видео © LIFE

В Москве третий день стоит аномальная жара. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни похолодания не будет, более того, температура воздуха может подняться до 40 градусов. Жители столицы рассказали Лайфу, как они спасаются от адского пекла.

Кто-то прячется от жары на даче, а кто-то пытается найти уголок прохлады в городе. В парках люди загорают на траве в купальниках, прячутся в тени деревьев и мостов, купаются в фонтане. Тяжелее всего приходится продавцам киосков. Горожан спасают только мокрые майки и оптимизм.

"Я периодически хожу к фонтану. У меня мокрый топ, мокрые шорты и водичка. Так и спасаемся. Люди в купальниках купаются, загорают, почему нет. Тем более сейчас всё закрыто, зачем куда-то ехать?" — задаётся вопросом москвичка, отдыхающая в "Музеоне".

"В Египет не поехала в этом году, зато Египет приехал ко мне. Экономия средств, я считаю, — шутит жительница столицы. — Дома открытое окно, пульверизатор на сетку антимоскитную, чтобы влажность была, и желательно веер или пачка газет".