Журналист Би-би-си Джонатан Бил показал кадры с борта британского эсминца Defender, который накануне нарушил морскую границу с РФ в Чёрном море. На видео видно, что корабль сопровождают российские суда береговой охраны, а также истребители.

В репортаже Бил показал, как экипаж эсминца по рации предупреждают о том, что если тот не сменит курс, то будет открыт огонь. Однако этого не происходит, после чего российская сторона делает несколько предупредительных выстрелов на безопасном расстоянии. После этого руководство иностранного судна решает подготовиться к возможным последствиям и надевает защитные маски.