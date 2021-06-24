Предупреждения и выстрелы: Британский журналист показал видео с борта эсминца во время провокации у берегов Крыма
Российская сторона по рации сообщала экипажу корабля, что он нарушил государственную границу, однако курс сменён не был.
Журналист Би-би-си Джонатан Бил показал кадры с борта британского эсминца Defender, который накануне нарушил морскую границу с РФ в Чёрном море. На видео видно, что корабль сопровождают российские суда береговой охраны, а также истребители.
В репортаже Бил показал, как экипаж эсминца по рации предупреждают о том, что если тот не сменит курс, то будет открыт огонь. Однако этого не происходит, после чего российская сторона делает несколько предупредительных выстрелов на безопасном расстоянии. После этого руководство иностранного судна решает подготовиться к возможным последствиям и надевает защитные маски.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.
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