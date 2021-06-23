Посол РФ оценил возможные ответные действия Лондона на инцидент с эсминцем в Чёрном море
Андрей Келин указал, что Великобритания всё время спрашивает, зачем российские корабли заходят в Северное море, хоть это и происходит далеко от территориальных вод королевства. Британский корабль же зашёл именно в территориальные воды России.
Фото © Flickr / Defence Images
Посол России в Великобритании Андрей Келин оценил ответные действия Лондона в связи с инцидентом в Чёрном море. Дипломат усомнился в том, что Соединённое Королевство предпримет какие-либо резкие меры.
"Нет, не думаю, [что ответные действия последуют]. Скажите, пожалуйста, что ваш корабль делал в наших территориальных водах?" — сказал Келин в эфире британского Четвёртого канала.
Посол указал, что Великобритания всё время спрашивает, зачем российские корабли заходят в Северное море, хоть это и происходит далеко от территориальных вод королевства. Британский корабль же зашёл именно в территориальные воды России, подчеркнул Келин. В связи с этим дипломат выразил сожаление и призвал "к большей осторожности" при выборе морских маршрутов.
"Всего несколько месяцев назад между генеральными штабами России и Великобритании был подписан протокол, предусматривающий конкретные меры на случай как раз такой ситуации. Поэтому произошедшее вызывает сожаление", — отметил глава российской дипмиссии и добавил, что британский эсминец явно нарушил международные договорённости.
В заключение Келин добавил, что Лондон показывает самое негативное отношение к России среди всех западных стран. По его мнению, там пытаются усмотреть "руку" РФ во всём плохом, что происходит в мире.
Напомним, сегодня, 23 июня, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.
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