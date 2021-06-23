Посол РФ оценил возможные ответные действия Лондона на инцидент с эсминцем в Чёрном море

Посол России в Великобритании Андрей Келин оценил ответные действия Лондона в связи с инцидентом в Чёрном море. Дипломат усомнился в том, что Соединённое Королевство предпримет какие-либо резкие меры.

"Нет, не думаю, [что ответные действия последуют]. Скажите, пожалуйста, что ваш корабль делал в наших территориальных водах?" — сказал Келин в эфире британского Четвёртого канала.

Посол указал, что Великобритания всё время спрашивает, зачем российские корабли заходят в Северное море, хоть это и происходит далеко от территориальных вод королевства. Британский корабль же зашёл именно в территориальные воды России, подчеркнул Келин. В связи с этим дипломат выразил сожаление и призвал "к большей осторожности" при выборе морских маршрутов.

"Всего несколько месяцев назад между генеральными штабами России и Великобритании был подписан протокол, предусматривающий конкретные меры на случай как раз такой ситуации. Поэтому произошедшее вызывает сожаление", — отметил глава российской дипмиссии и добавил, что британский эсминец явно нарушил международные договорённости.