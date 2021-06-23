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Посол РФ оценил возможные ответные действия Лондона на инцидент с эсминцем в Чёрном море

Андрей Келин указал, что Великобритания всё время спрашивает, зачем российские корабли заходят в Северное море, хоть это и происходит далеко от территориальных вод королевства. Британский корабль же зашёл именно в территориальные воды России.

23 июня, 19:26
<p>Фото © Flickr / <a href="https://flickr.com/photos/defenceimages/8614177368/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Defence Images</a></p>

Фото © Flickr / Defence Images

Посол России в Великобритании Андрей Келин оценил ответные действия Лондона в связи с инцидентом в Чёрном море. Дипломат усомнился в том, что Соединённое Королевство предпримет какие-либо резкие меры.

"Нет, не думаю, [что ответные действия последуют]. Скажите, пожалуйста, что ваш корабль делал в наших территориальных водах?" — сказал Келин в эфире британского Четвёртого канала.

Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

Посол указал, что Великобритания всё время спрашивает, зачем российские корабли заходят в Северное море, хоть это и происходит далеко от территориальных вод королевства. Британский корабль же зашёл именно в территориальные воды России, подчеркнул Келин. В связи с этим дипломат выразил сожаление и призвал "к большей осторожности" при выборе морских маршрутов.

"Всего несколько месяцев назад между генеральными штабами России и Великобритании был подписан протокол, предусматривающий конкретные меры на случай как раз такой ситуации. Поэтому произошедшее вызывает сожаление", — отметил глава российской дипмиссии и добавил, что британский эсминец явно нарушил международные договорённости.

Появилось видео "штурма" британского эсминца Defender украинскими военными в Чёрном море

Появилось видео "штурма" британского эсминца Defender украинскими военными в Чёрном море

В заключение Келин добавил, что Лондон показывает самое негативное отношение к России среди всех западных стран. По его мнению, там пытаются усмотреть "руку" РФ во всём плохом, что происходит в мире.

Напомним, сегодня, 23 июня, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.

Захарова указала на несостыковки в версиях Лондона по инциденту с эсминцем в Чёрном море

Захарова указала на несостыковки в версиях Лондона по инциденту с эсминцем в Чёрном море

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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