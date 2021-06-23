Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море
В Соединённом Королевстве ранее, комментируя произошедшее, заявили, что корабль выполнял мирный проход по водам Украины.
Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море. Видео © Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ опубликовало видео с инцидентом в Чёрном море, где сегодня днём эсминец Defender британских ВМС нарушил российскую границу.
На кадрах видны два корабля. Один из них — эсминец ВМС Великобритании. Также на видео присутствует боевой самолёт. Вероятно, это и есть тот самый Су-24М, который, как сообщало российское военное ведомство, выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения корабля-нарушителя. Сам момент стрельбы на видео не запечатлён.
Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. При этом в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, а российские военные, по их мнению, проводили учения в том же районе. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости.
Лента новостей
Семью из четырёх человек нашли мёртвой под Волгоградом, основная версия — отравление
сегодня в 16:21
Политолог счёл призывом сделать "шаг назад" заявление Путина о наращивании сил НАТО у границы России
сегодня в 16:11
"Это был осознанный ход": Британский журналист с борта эсминца подтвердил, что корабль зашёл в воды Крыма
сегодня в 16:01
Комментариев: 0