Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

На кадрах видны два корабля. Один из них — эсминец ВМС Великобритании. Также на видео присутствует боевой самолёт. Вероятно, это и есть тот самый Су-24М, который, как сообщало российское военное ведомство, выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения корабля-нарушителя. Сам момент стрельбы на видео не запечатлён.