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Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

В Соединённом Королевстве ранее, комментируя произошедшее, заявили, что корабль выполнял мирный проход по водам Украины.

23 июня, 16:27

Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море. Видео © Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с инцидентом в Чёрном море, где сегодня днём эсминец Defender британских ВМС нарушил российскую границу.

На кадрах видны два корабля. Один из них — эсминец ВМС Великобритании. Также на видео присутствует боевой самолёт. Вероятно, это и есть тот самый Су-24М, который, как сообщало российское военное ведомство, выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения корабля-нарушителя. Сам момент стрельбы на видео не запечатлён.

Минобороны РФ назвало действия британского эсминца в Чёрном море грубым нарушением конвенции ООН

Минобороны РФ назвало действия британского эсминца в Чёрном море грубым нарушением конвенции ООН

Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. При этом в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, а российские военные, по их мнению, проводили учения в том же районе. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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