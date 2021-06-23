Семью из четырёх человек нашли мёртвой под Волгоградом, основная версия — отравление

На территории частного дома в посёлке Колхозная Ахтуба Волгоградской области нашли тела четырёх человек. Предположительно, они могли отравиться сероводородом при очистке скважины, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

"Были обнаружены тела 74-летнего пенсионера, его супруги, а также их дочери и внука 1994 года рождения. Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами ядовитого газа сероводорода", — рассказали в управлении.

По предварительной версии, во время работ в насосной пожилой мужчина почувствовал недомогание и потерял сознание. Его супруга спустилась в помещение, чтобы помочь ему, и тоже потеряла сознание. Та же участь постигла дочь пары и внука. Для установления причины смерти тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка.