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Семью из четырёх человек нашли мёртвой под Волгоградом, основная версия — отравление

74-летнего пенсионера, его супругу, а также их дочь и внука обнаружили в насосной. Точную причину их смерти установят в ходе следствия.

23 июня, 16:21
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

На территории частного дома в посёлке Колхозная Ахтуба Волгоградской области нашли тела четырёх человек. Предположительно, они могли отравиться сероводородом при очистке скважины, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

"Были обнаружены тела 74-летнего пенсионера, его супруги, а также их дочери и внука 1994 года рождения. Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами ядовитого газа сероводорода", — рассказали в управлении.

По предварительной версии, во время работ в насосной пожилой мужчина почувствовал недомогание и потерял сознание. Его супруга спустилась в помещение, чтобы помочь ему, и тоже потеряла сознание. Та же участь постигла дочь пары и внука. Для установления причины смерти тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка.

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Ранее Лайф сообщал о трагедии, которая произошла в посёлке Дмитриадовка Ростовской области. В ходе проведения работ по ремонту коллектора погибли сотрудники местного водоканала, несколько человек были госпитализированы. По предварительным данным, все они отравились метаном. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. Глава региона Василий Голубев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а также назначить денежную компенсацию пострадавшим.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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