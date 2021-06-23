Семью из четырёх человек нашли мёртвой под Волгоградом, основная версия — отравление
74-летнего пенсионера, его супругу, а также их дочь и внука обнаружили в насосной. Точную причину их смерти установят в ходе следствия.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
На территории частного дома в посёлке Колхозная Ахтуба Волгоградской области нашли тела четырёх человек. Предположительно, они могли отравиться сероводородом при очистке скважины, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
"Были обнаружены тела 74-летнего пенсионера, его супруги, а также их дочери и внука 1994 года рождения. Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами ядовитого газа сероводорода", — рассказали в управлении.
По предварительной версии, во время работ в насосной пожилой мужчина почувствовал недомогание и потерял сознание. Его супруга спустилась в помещение, чтобы помочь ему, и тоже потеряла сознание. Та же участь постигла дочь пары и внука. Для установления причины смерти тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка.
Ранее Лайф сообщал о трагедии, которая произошла в посёлке Дмитриадовка Ростовской области. В ходе проведения работ по ремонту коллектора погибли сотрудники местного водоканала, несколько человек были госпитализированы. По предварительным данным, все они отравились метаном. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. Глава региона Василий Голубев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а также назначить денежную компенсацию пострадавшим.
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