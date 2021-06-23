Назван процент жителей Подмосковья, имеющих противопоказания к вакцинации
Отмечается, что им не удастся получить заветный QR-код для того, чтобы ходить по ресторанам и кафе.
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Не более пяти процентов всех жителей Московской области имеют медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса. Об этом заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.
"По количеству медотводов, по информации, предоставляемой нам главными врачами регулярно, медотвод [от вакцинации против коронавирусной инфекции имеет] не более 5%", — сказала министр.
При этом она подчеркнула, что такие люди не получат QR-код, необходимый для посещения точек общепита в Подмосковье.
Напомним, что власти Московской области приняли решение ужесточить существующие ограничения по коронавирусу: вслед за столицей в Подмосковье будет введена система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, а также ограничивается проведение массовых мероприятий. Кроме того, в областном Минздраве не исключили, что жителям Подмосковья запретят пользоваться общественным транспортом без QR-кодов, получить которые могут только привитые граждане, а также имеющие антитела к коронавирусу.
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