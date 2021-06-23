Назван процент жителей Подмосковья, имеющих противопоказания к вакцинации

Не более пяти процентов всех жителей Московской области имеют медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса. Об этом заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

"По количеству медотводов, по информации, предоставляемой нам главными врачами регулярно, медотвод [от вакцинации против коронавирусной инфекции имеет] не более 5%", — сказала министр.

При этом она подчеркнула, что такие люди не получат QR-код, необходимый для посещения точек общепита в Подмосковье.