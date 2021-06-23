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Политолог счёл призывом сделать "шаг назад" заявление Путина о наращивании сил НАТО у границы России

Собеседник Лайфа считает возможными какие-то определённые взаимные шаги по снижению напряжённости.

23 июня, 16:11
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность из-за непрекращающегося роста военного потенциала НАТО рядом с российской границей в надежде на то, что в альянсе прислушаются к Москве и сделают "шаг назад". Об этом заявил Лайфу политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

"Существует же ещё ряд государств, которые не определились, в НАТО ли они. Путин надеется, что в этом вопросе будет сделан шаг назад и сохранится некоторая нейтральность в этом вопросе. Какие-то определённые взаимные шаги по снижению напряжённости возможны", отметил собеседник Лайфа.

При этом политолог указал на то, что положительные сдвиги в этом направлении последовали после встречи Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве. По его мнению, Россия смогла "выстроить окно возможностей в наиболее выгодном для себя ключе". Межуев полагает также, что Путин не зря затронул темы "возвращения Большой Европы" и расширения НАТО в своей статья в немецком издании Die Zeit.

Путин назвал расширение НАТО на восток причиной роста взаимного недоверия в Европе

Путин назвал расширение НАТО на восток причиной роста взаимного недоверия в Европе

Ранее Путин заявил, что Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи её границ. Как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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