Политолог счёл призывом сделать "шаг назад" заявление Путина о наращивании сил НАТО у границы России

Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность из-за непрекращающегося роста военного потенциала НАТО рядом с российской границей в надежде на то, что в альянсе прислушаются к Москве и сделают "шаг назад". Об этом заявил Лайфу политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

"Существует же ещё ряд государств, которые не определились, в НАТО ли они. Путин надеется, что в этом вопросе будет сделан шаг назад и сохранится некоторая нейтральность в этом вопросе. Какие-то определённые взаимные шаги по снижению напряжённости возможны", — отметил собеседник Лайфа.

При этом политолог указал на то, что положительные сдвиги в этом направлении последовали после встречи Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве. По его мнению, Россия смогла "выстроить окно возможностей в наиболее выгодном для себя ключе". Межуев полагает также, что Путин не зря затронул темы "возвращения Большой Европы" и расширения НАТО в своей статья в немецком издании Die Zeit.