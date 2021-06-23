Захарова указала на несостыковки в версиях Лондона по инциденту с эсминцем в Чёрном море

Минобороны Великобритании и посольство страны в Москве распространяют ложь об инциденте в Чёрном море, где сегодня днём эсминец Defender британских ВМС нарушил российскую границу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Лондоне заявили, что их эсминец не был обстрелян в Чёрном море и не находился в российских территориальных водах, однако даже находившийся на борту журналист Би-би-си подтвердил преднамеренный заход корабля в российские территориальные воды. Захарова обратила внимание на эту несостыковку.

"Кто же врёт: британское Минобороны, британский журналист телеканала Би-би-си или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз — британское Министерство обороны и британское посольств", — написала она в своём телеграм-канале.