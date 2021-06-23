Захарова указала на несостыковки в версиях Лондона по инциденту с эсминцем в Чёрном море
В российском МИД назвали заявления британской стороны ложью и пожаловались, что в Лондоне совершенно "утратили манеры".
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Минобороны Великобритании и посольство страны в Москве распространяют ложь об инциденте в Чёрном море, где сегодня днём эсминец Defender британских ВМС нарушил российскую границу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в Лондоне заявили, что их эсминец не был обстрелян в Чёрном море и не находился в российских территориальных водах, однако даже находившийся на борту журналист Би-би-си подтвердил преднамеренный заход корабля в российские территориальные воды. Захарова обратила внимание на эту несостыковку.
"Кто же врёт: британское Минобороны, британский журналист телеканала Би-би-си или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз — британское Министерство обороны и британское посольств", — написала она в своём телеграм-канале.
Захарова посоветовала "утратившему манеры" Лондону: "Когда в следующий раз захотите "мирно зайти", стучите".
Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, а российские военные, по их мнению, проводили учения в том же районе. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости.
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