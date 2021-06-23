Премьер Венгрии не поедет на матч своей сборной в Мюнхен из-за скандала с ЛГБТ
Важнейший матч для обеих команд пройдёт на "Альянц-арене" вечером 23 мая. Обе команды ещё сохраняют шансы выйти в плей-офф.
Фото © dfb.de
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен, где сборная его страны сыграет против Германии в матче третьего тура Евро-2020. Об этом сообщает dpa со ссылкой на собственные источники.
До этого власти Мюнхена просили УЕФА разрешить подсветить стадион, на котором сыграют Германия и Венгрия, в радужных цветах, что стало бы "сигналом" венгерским властям на фоне принятия закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. УЕФА посчитал эту акцию политической, а потому не санкционировал её.
Однако позже УЕФА опубликовал логотип организации в радужных цветах в знак поддержки ЛГБТ.
"Этот символ воплощает и продвигает наши главные принципы: стремление к более справедливому и эгалитарному обществу, терпимому ко всем вне зависимости от их происхождения, веры или половой принадлежности", — говорилось в сообщении организации.
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Добавим, что матч Венгрия — Германия состоится 23 июня вечером в Мюнхене. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.
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