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Премьер Венгрии не поедет на матч своей сборной в Мюнхен из-за скандала с ЛГБТ

Важнейший матч для обеих команд пройдёт на "Альянц-арене" вечером 23 мая. Обе команды ещё сохраняют шансы выйти в плей-офф.

23 июня, 17:23
<p>Фото © <a href="https://www.dfb.de/en/news/detail/uefa-proposes-alternative-dates-for-rainbow-illumination-at-munich-stadium-229252/?no_cache=1&cHash=fe15e2badf6a8d05ca7dbd0a2c5c0f0f" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dfb.de</a></p>

Фото © dfb.de

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен, где сборная его страны сыграет против Германии в матче третьего тура Евро-2020. Об этом сообщает dpa со ссылкой на собственные источники.

До этого власти Мюнхена просили УЕФА разрешить подсветить стадион, на котором сыграют Германия и Венгрия, в радужных цветах, что стало бы "сигналом" венгерским властям на фоне принятия закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. УЕФА посчитал эту акцию политической, а потому не санкционировал её.

Однако позже УЕФА опубликовал логотип организации в радужных цветах в знак поддержки ЛГБТ.

"Этот символ воплощает и продвигает наши главные принципы: стремление к более справедливому и эгалитарному обществу, терпимому ко всем вне зависимости от их происхождения, веры или половой принадлежности", — говорилось в сообщении организации.

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Добавим, что матч Венгрия — Германия состоится 23 июня вечером в Мюнхене. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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