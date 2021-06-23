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Кардиолог предупредил россиян об опасности работы на даче в жару

В определённые часы вообще лучше не выходить на улицу. Одежду в этот период следует носить лёгкую, из натуральных тканей.

23 июня, 17:33

Фото © Getty Images

Работа на даче в жаркую погоду опасна для сердца, но есть правила, которые помогут сберечь здоровье. О них рассказал доктор медицинских наук кардиолог Юрий Конев.

"Во-первых, с 10:30 до 16:00, когда солнце наиболее активно светит, желательно вообще не выходить на улицу, а тем более не трудиться. Даже вечером сохраняется повышенная температура. Поэтому трудиться в позе, в которой люди занимаются прополкой грядки, не стоит. Если очень нужно поработать в огороде, лучше взять маленькую скамейку и делать это сидя", — посоветовал он в беседе с РИА ФАН.

Конев отметил, что в жару необходимо восстанавливать водный баланс. Обезвоживание отрицательно сказывается на течении заболеваний сердечно-сосудистого характера, поэтому в день нужно выпивать не менее двух литров жидкости. Пить воду необходимо небольшими порциями и не сильно холодную, примерно 1112 градусов, предупредил врач.

Одежда в этот период должна быть лёгкая, не из синтетических тканей и закрывать всё тело. Также не рекомендуется выходить на улицу с непокрытой головой. Передышки от жары должны быть регулярными, поскольку долгое нахождение на улице при такой температуре обостряет течение хронических заболеваний и приводит к повышению риска нежелательных реакций.

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Напомним, в Москве и Московской области продлили оранжевый уровень погодной опасности. Аномально жаркая погода в столичном регионе побила уже не один температурный рекорд. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в целом такую погоду определили два мощных антициклона. При этом усугубляет ситуацию ясная погода.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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