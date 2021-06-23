Умер объявивший о полёте Гагарина диктор Виктор Балашов
Он участвовал в Великой Отечественной войне, а в 1944 году прошёл отборочный конкурс и был принят в штат Всесоюзного радио.
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На 97-м году жизни скончался советский и российский телерадиоведущий, народный артист России Виктор Балашов. О кончине диктора сообщил телеканал "Россия 24".
Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1944 году, пройдя отборочный конкурс, был принят в штат Всесоюзного радио диктором-практикантом. Именно он 12 апреля 1961 года первым объявил о полёте Юрия Гагарина в космос. Также он вёл передачи "Время", "Победители", "Огонёк" и другие программы.
Ранее сообщалось о смерти бывшего главного тренера московского ЦСКА Сергея Шапошникова. Он умер в возрасте 98 лет. Шапошников возглавлял армейский клуб в течение четырёх периодов в 60-е, 70-е и 80-е годы.
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