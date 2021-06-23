Умер объявивший о полёте Гагарина диктор Виктор Балашов

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1944 году, пройдя отборочный конкурс, был принят в штат Всесоюзного радио диктором-практикантом. Именно он 12 апреля 1961 года первым объявил о полёте Юрия Гагарина в космос. Также он вёл передачи "Время", "Победители", "Огонёк" и другие программы.