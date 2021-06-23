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Умер объявивший о полёте Гагарина диктор Виктор Балашов

Он участвовал в Великой Отечественной войне, а в 1944 году прошёл отборочный конкурс и был принят в штат Всесоюзного радио.

23 июня, 17:12
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A0%D0%A4_21_May_2015_25.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

На 97-м году жизни скончался советский и российский телерадиоведущий, народный артист России Виктор Балашов. О кончине диктора сообщил телеканал "Россия 24".

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1944 году, пройдя отборочный конкурс, был принят в штат Всесоюзного радио диктором-практикантом. Именно он 12 апреля 1961 года первым объявил о полёте Юрия Гагарина в космос. Также он вёл передачи "Время", "Победители", "Огонёк" и другие программы.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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