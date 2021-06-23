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Не продержится и пару дней: Политолог заявил о минимальных шансах Германии в войне с Россией

Собеседник Лайфа уверен, что ФРГ осталась на старых позициях стандарта НАТО, тогда как в России наблюдается колоссальный технический скачок военных технологий.

23 июня, 16:57
<p> Фото © Getty Images / Sean Gallup</p>

Фото © Getty Images / Sean Gallup

Увеличение расходов Германии на оборону связано с общей политикой НАТО и теми требованиями, которые предъявляют США. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог, бывший сенатор Франц Клинцевич.

По его оценке, НАТО не может смириться со значительным ростом военно-технического потенциала России. Кроме того, вести переговоры с РФ с позиции силы, политического и экономического диктата тоже нельзя, поэтому в своей риторике они не исключают возможности войны с Россией. Но в действительности Запад не допускает вероятности боевых действий.

"Каждый здравомыслящий человек, включая самого отъявленного по беспределу депутата, понимает, что Россия не собирается ни на кого нападать, ей это не нужно. И в данном случае банальный популизм отдельных депутатов приводит к тому, чтобы эту тему встревожить и говорить, что с Россией плохие отношения. Не хочу обижать Германию, но в её нынешнем военно-техническом положении её и на пару дней не хватит, чтобы удержаться в военном конфликте с Россией", — заявил Клинцевич.

Меркель заявила о необходимости диалога ЕС с Россией, несмотря на разногласия

Меркель заявила о необходимости диалога ЕС с Россией, несмотря на разногласия

Собеседник Лайфа подчеркнул, что военные специалисты тоже понимают, что Германия осталась на старых позициях стандарта НАТО, который не соответствует современным требованиям. А в России при этом наблюдается колоссальный технический скачок военных технологий.

Напомним, депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила, что Германия увеличивает расходы на оборону, так как готовится к войне с Россией. По её словам, каждый день выдвигаются требования о введении санкций против Москвы, отношения России и Германии достигли дна. При этом немецкое правительство не стремится к диалогу, а занимается беспрецедентным перевооружением, чтобы в течение нескольких лет стать крупнейшей военной державой на континенте.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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