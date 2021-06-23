Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронили на Троекуровском кладбище

Мэтра отечественной журналистики, режиссёра и продюсера, а также главу Общественного телевидения России Анатолия Лысенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает портал "Дни.ру".

Церемония прощания с журналистом прошла в телецентре "Останкино". Проститься с ним пришли многие государственные деятели и коллеги по цеху, в том числе и директор Первого канала Константин Эрнст. Примечательно, что на этом же кладбище похоронена певица Юлия Началова, чьи концерты часто шли в эфире ТВЦ и ОРТ, которыми в разные годы руководил как раз Лысенко.