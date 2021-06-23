Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронили на Троекуровском кладбище
Проститься с ним пришли многие государственные деятели и коллеги по цеху.
Анатолий Лысенко. Фото © Wikipedia / Dmitry Rozhkov
Мэтра отечественной журналистики, режиссёра и продюсера, а также главу Общественного телевидения России Анатолия Лысенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает портал "Дни.ру".
Церемония прощания с журналистом прошла в телецентре "Останкино". Проститься с ним пришли многие государственные деятели и коллеги по цеху, в том числе и директор Первого канала Константин Эрнст. Примечательно, что на этом же кладбище похоронена певица Юлия Началова, чьи концерты часто шли в эфире ТВЦ и ОРТ, которыми в разные годы руководил как раз Лысенко.
Напомним, мэтр отечественной журналистики Анатолий Лысенко скончался 20 июня после продолжительной болезни. Ему было 84 года. Ранее глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Лысенко выразил глава государства Владимир Путин. С 1960 года Лысенко работал на Центральном телевидении, также он является одним из создателей телепередачи "Взгляд". В 90-е годы Анатолий Григорьевич был гендиректором ВГТРК. С июля 2012 года Лысенко возглавлял АНО "Общественное телевидение России". В декабре 2018-го Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный журналист".
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