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Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронили на Троекуровском кладбище

Проститься с ним пришли многие государственные деятели и коллеги по цеху.

23 июня, 16:48
<p>Анатолий Лысенко. Фото © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatoly_Lysenko_3.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmitry Rozhkov</a></p>

Анатолий Лысенко. Фото © Wikipedia / Dmitry Rozhkov

Мэтра отечественной журналистики, режиссёра и продюсера, а также главу Общественного телевидения России Анатолия Лысенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает портал "Дни.ру".

Церемония прощания с журналистом прошла в телецентре "Останкино". Проститься с ним пришли многие государственные деятели и коллеги по цеху, в том числе и директор Первого канала Константин Эрнст. Примечательно, что на этом же кладбище похоронена певица Юлия Началова, чьи концерты часто шли в эфире ТВЦ и ОРТ, которыми в разные годы руководил как раз Лысенко.

В СЖР Лысенко назвали одним из гигантов тележурналистики

В СЖР Лысенко назвали одним из гигантов тележурналистики

Напомним, мэтр отечественной журналистики Анатолий Лысенко скончался 20 июня после продолжительной болезни. Ему было 84 года. Ранее глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Лысенко выразил глава государства Владимир Путин. С 1960 года Лысенко работал на Центральном телевидении, также он является одним из создателей телепередачи "Взгляд". В 90-е годы Анатолий Григорьевич был гендиректором ВГТРК. С июля 2012 года Лысенко возглавлял АНО "Общественное телевидение России". В декабре 2018-го Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный журналист".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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